Kohukävelijä Alex Schwazer on kärähtänyt dopingista jo kolmannen kerran urallaan.

Saksan antidopingtoimisto DANA kertoi maanantaina, että italialainen kilpakävelijä Alex Schwazer on antanut positiiviset veri- ja virtsanäytteet eposta. Näytteet otettiin Saksan Kelsterbachissa käydyn kävelykilpailun yhteydessä.

NADA on käynnistänyt tutkinnan ja ilmoittanut tapauksesta syyttäjille. Doping on Saksassa kriminalisoitu.

– Olen syytön. En käyttänyt epoa tai mitään muita aineita, Schwazer väitti uutistoimisto DPA:n mukaan.

41-vuotias konkari sanoi, ettei aio valittaa, koska hänellä ei ole siihen voimia.

– Olen huomannut, etten yksinkertaisesti voi pysyä urheilussa.

Hän kuitenkin pyysi B-näytteen avaamista sekä sitä, että hänen valmentajansa hallussa oleva virtsanäyte tutkitaan.

Ensimmäisen myönsi, toisen kiisti

Alex Schwazer kävelykilpailussa Italian Alessandriassa maaliskuussa./All Over Press

Schwazer on 50 kilometrin kävelyn olympiavoittaja vuodelta 2008. Hänellä on myös 20 kilometrin kävelyn Euroopan mestaruus Barcelonasta 2010 ja 50 kilometrin matkan MM-pronssit Helsingistä 2005 sekä Osakasta 2007.

Tuore käry on miehelle jo uran kolmas. Schwazer jäi 2012 kiinni niin ikään eposta ja 2016 testosteronista. Ensimmäisellä kertaa hän sai kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden kilpailukiellon, toisella kertaa kahdeksan vuoden kakun.

Schwazer myönsi syyllisyytensä dopingiin ensimmäisessä käryssään, mutta vuoden 2016 syyllisyyden hän kiisti näkyvästi myös hänestä tehdyssä Netflix-dokumenttisarjassa.