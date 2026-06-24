Donald Trumpilla paloi käämit öljy-yhtiöihin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo ohjeistaneensa maan oikeusministeriötä tutkimaan välittömästi öljy-yhtiöitä, jotka eivät ole laskeneet bensiinin pumppuhintoja raakaöljyn hinnanlaskun mukaisesti.
Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussaan keskiviikkona, että isot öljy-yhtiöt maksavat polttoaineesta jo paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Trumpin mukaan hinnat ”romahtavat kuin kivi” ja ”asiakkaita riistetään”.
– Bensan hinnan on parasta alkaa laskea paljon nopeammin kuin mitä nyt näen, Trump kirjoittaa huutomerkillä höystettynä.
Yhdysvaltain ja Iranin hiljattainen sopimus Hormuzinsalmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun.
Suomessakin polttoaineen hinta on laskenut hieman. Ennen sotaa edeltäviin hintoihin pääsemistä jalostajat joutuvat myymään varastosta keväällä kalliimmalla ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen.