Yhdysvaltalainen hävittäjälentäjä kertoo kokeneensa järkyttävän hetken ennen kuin hänen F-15-koneensa ammuttiin alas Iranin yllä.

Yhdysvaltalainen hävittäjälentäjä näki erikoisen näyn ennen kuin hänen koneensa ammuttiin alas Iranin yllä huhtikuussa. Ennen pelastautumistaan hän kertoo nähneensä useita iranilaisia drooneja leijumassa ilmassa ja liikkuen yhtenä muodostelmana.

Hävittäjälentäjän havainnoista kertoo neljä lähdettä CNN:lle.

F-15-hävittäjälentäjä kertoi näkemästään tieduseluviranomaisille myöhemmin pidetyssä purkutilaisuudessa, josta käynnistyi kiivas keskustelu Yhdysvaltain tiedustelupalvelussa.

Kyseessä olisi huolestuttava edistysaskel

Yhdysvaltojen mukaan yhtenäisesti liikkuva droonimuodostelma merkitsisi huolestuttavaa edistysaskelta Iranin drooniteknologiassa.

– Useita toisiinsa kytkeytyneitä drooneja, jotka liikkuivat yhtenä kokonaisuutena, ja suurempien dronejen alla pienempiä ikään kuin jalkoina. Todellista alien-kamaa, kertoi yksi lentäjän tuntevista lähteistä.

Toinen lähde kertoi, että lentäjä kuvaili nähneensä ilmassa "drooneista muodostuneen miinakentän".

F-15-koneen alasampumisen tarkka syy on yhä selvityksen alla.

Luotettava kertomus vai ei?