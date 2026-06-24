Kyselyssä selvisi suomalaisten eniten suosima mökkikala.
Kalayhdistys Pro Kala ry selvitti suomalaisten kesän kalamieltymyksiä. Sosiaalisessa mediassa toteutetun kyselyn perusteella selväksi suosikkikalaksi nousi ahven. Mökillä maistuvat myös erilaiset lohi- ja muikkuruoat.
Savustaminen oli selvästi suosituin tapa valmistaa kalaa, ja mainintoja keräsivät sekä savulohi, savuahven, savumuikut että savusiika. Voissa paistettu ahven nousi lähes mökkiklassikon asemaan – moni nimesi sen yksiselitteisesti omaksi suosikikseen.
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Yksi useimmin mainituista ruokalajeista oli myös lohikeitto. Sen todettiin olevan koko perheen kestosuosikki. Lisäksi ahvensoppa ja muut kalakeitot kuuluvat olennaisena osana suomalaiseen mökkikesään.
Lisäksi suomalaiset syövät mökillä mielellään klassiseen tapaan kalaa ja varhaisperunoita.
Suomalaisten suosikkikalat mökillä
1. Ahven
2. Lohi
3. Muikku
4. Hauki
5. Silakka
Suomalaisten suosikkikalaruoat mökillä:
1. Savukala
2. Voissa paistettu kala
3. Lohikeitto/kalakeitto
4. Kalapuikot
5. Uudet perunat ja kala