Cristiano Ronaldo uhosi "tulleensa takaisin" iskettyään kaksi rysää Portugalin 5–0-voitossa Uzbekistania vastaan jalkapallon MM-kisoissa. MM-kisojen avausottelussaan supertähti oli sitä ennen jäänyt heikon esityksen jälkeen maaleitta Portugalin nyhjättyä 1–1-tasapelin Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan.

Fox Sportsin asiantuntijana toimiva ruotsalainen jalkapallolegenda Zlatan Ibrahimovic kommentoi "CR7:n" suoritusta ja lausuntoja Uzbekistan-pelin jälkeen lahjomattomaan tapaansa.

– Se oli peli, jossa tehdä maaleja. Se oli peli, jossa Portugali pystyisi tekemään paljon maaleja. Hänen viestinsä: Minusta hän ei koskaan ollut poissa. En ymmärrä, miksi hän sanoo, että "olen tullut takaisin", Ibrahimovic sanoi.