Zlatan Ibrahimovic ihmetteli Cristiano Ronaldon puheita.
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Cristiano Ronaldo uhosi "tulleensa takaisin" iskettyään kaksi rysää Portugalin 5–0-voitossa Uzbekistania vastaan jalkapallon MM-kisoissa. MM-kisojen avausottelussaan supertähti oli sitä ennen jäänyt heikon esityksen jälkeen maaleitta Portugalin nyhjättyä 1–1-tasapelin Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan.