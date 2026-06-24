Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus KEHA pn saanut muutosneuvottelunsa päätökseen.
KEHA-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. Yt-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista.
KEHA-keskus eli Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta tänään. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla.
Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen.