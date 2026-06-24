Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoissa Iisa ja Jutta nauttivat täysin siemauksin tyttöjen illastaan, kunnes humalaiset miehet tulevat iskemään heitä. Jutta lyö Iisaa ahdistellutta miestä turpaan, ja naiset päätyvät baaritappeluun.
Aaro ja Marianna päättävät lähteä pois Suomesta.
Sampo mustamaalaa Tatulle Kallea. Tatu päätyy listaamaan Kallen ja Sampon plussia ja miinuksia.
Marianna tuo Henrikin teollisuushalliin Aaron yllätykseksi. Marianna kertoo tarvitsevansa mahdollisuuden kostoon.
Korjaa mut!-sarja saa ensi-iltansa. Kaikkien yllätykseksi jakso sisältää kohtauksen, jossa kuullaan Sampon ja Karin salaa nauhoitettu keskustelu.
Aki lähtee selvittämään Henrikin tilannetta.