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Sauli Niinistöä tympii Euroopan mantra: "Puhe ei riitä"

Presidentti Sauli Niinistö ei usko Yhdysvaltojen lähtevän Natosta.

Presidentti Sauli Niinistö ei usko Yhdysvaltojen lähtevän Natosta.

Nato jää eloon – vaikka ilman Yhdysvaltoja

Niinistö toivoo, että Eurooppa toisi huippukokouksessa itse pöytään ehdotuksen: Me hoidamme tämän, voiko Yhdysvallat hoitaa ne asiat, joihin me emme pysty?

Euroopalla on nyt "totuuden hetki", Niinistö katsoo.

Näin toteaa presidentti Sauli Niinistö , jonka mielestä nyt on puhuttu aivan riittävästi "eurooppalaisemmasta Natosta".

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Sauli Niinistöä tympii Euroopan mantra: "Puhe ei riitä"

Yhdysvaltojen ja Euroopan suhde on ollut koetuksella erityisesti alkuvuoden Grönlanti-kriisin myötä, eivätkä presidentti Donald Trumpin Nato-erolla uhkailut ole auttaneet asiaa.

Sekä Iranin sodan aikana että sen jälkeen Trumpin hallinto on todennut olevansa hyvin pettynyt liittolaistensa avun puutteeseen.

Presidentti Niinistö ei silti usko Yhdysvaltojen lähtevän Natosta, vaikka maan onkin tänä vuonna uutisoitu vetävän sekä kalustoa että joukkojaan Euroopasta.

Ja vaikka Yhdysvallat Naton hylkäisikin, jää Nato elämään, Niinistö uskoo.

Raportin esittelemät toimintavaihtoehdot ovat eurooppalaisempi Nato, uudenlainen yhteistyö Euroopassa ja EU-vetoinen puolustusyhteistyö.

Eurooppa ei voi hylätä yhtäkään kolmesta vaihtoehdosta, raportissa katsotaan. Laajemmin vaihtoehdoista voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä.