Niinistö haluaa Euroopan tekevän väkevän aloitteen Naton huippukokouksessa.
Eurooppa on löytänyt uuden mantran.
Näin toteaa presidentti Sauli Niinistö, jonka mielestä nyt on puhuttu aivan riittävästi "eurooppalaisemmasta Natosta".
– Siitä on tullut mantra. Asia on ikään kuin hoidettu, kun se on sanottu. Pelkät puheet eivät kuitenkaan riitä, Niinistö sanoi Porissa MTV Uutisille.
Eurooppalainen Nato on myös yksi Naton heinäkuun Ankarassa järjestettävän huippukokouksen teemoista.
Euroopalla on nyt "totuuden hetki", Niinistö katsoo.
Niinistö toivoo, että Eurooppa toisi huippukokouksessa itse pöytään ehdotuksen: Me hoidamme tämän, voiko Yhdysvallat hoitaa ne asiat, joihin me emme pysty?
Samalla Naton sisällä pitäisi Niinistön mielestä rakentaa jotain "omaa eurooppalaista", joka pystyisi toimimaan, vaikka Yhdysvallat pakkaisikin laukkunsa.
– Euroopan sisälle eurooppalainen pilari, joka olisi yhteensopiva, mutta tarvittaessa pystyisi toimimaan yksin, Niinistö tarkentaa.