Venäläinen Polina Knoroz taivutti seiväshypyssä tämän kauden maailman kärkituloksen.
Polina Knoroz voitti lauantaina Tsheboksaryssa Venäjän cupin naisten seiväshyppykilpailun huimalla tuloksella 491.
Kansainvälinen yleisurheiluliitto vahvisti 26-vuotiaan venäläisen ennätyssuorituksen hyväksytyksi. Se on kirkkaasti naisten tämän kauden kansainvälinen kärkitulos.
Knoroz oli hypännyt aiemmin kesäkuussa 487 Moskovassa, mutta tulosta ei pystytty vahvistamaan tilastokelpoiseksi, koska hyppyalusta ei läpäissyt uutistoimisto Tassin mukaan vaadittuja kriteereitä.
Naisten seiväshypyn tämän kauden kärkitulos oli aiemmin Yhdysvaltain Amanda Mollin 484. Hallikaudella USA:n Hana Moll ylitti 488.
Knoroz oli aiemmin urallaan hypännyt parhaimmillaan 486 viime vuonna. Hänellä on neljä Venäjän ulkoratamestaruutta ja kolme hallimestaruutta.
Wilma Heltelän (o.s. Murto) Suomen ennätys on 485.