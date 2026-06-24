Nokialla nainen ja mies kohtasivat väkivaltaisesti yksityisasunnossa juhannuspäivänä, ja nyt poliisi epäilee naisen lyöneen miestä kirveellä päähän.

Poliisi sai juhannuspäivänä noin kello 15 ilmoituksen epäillystä väkivallanteosta Nokian Linnavuoressa.

Poliisi epäilee, että nokialaisessa yksityisasunnossa noin 50-vuotias nainen olisi lyönyt noin 50-vuotiasta miestä kirveellä päähän.

Naista epäiltiin aiemmin tapon yrityksestä, mutta esitutkinnan edetessä rikosnimike on muuttunut törkeäksi pahoinpitelyksi.

Poliisi selvittää tekovälinettä ja pitää mahdollisena, että epäilty rikos on voitu tehdä jollakin muulla kuin kirveellä.

Poliisi epäilee myös rikoksen kohteena olleen miehen syyllistyneen kyseisen naisen pahoinpitelyyn.

He tunsivat toisensa entuudestaan.

Epäilty nainen on kuulustelujen jälkeen vapautettu.

Kaksikko on määrätty väliaikaiseen lähestymiskieltoon toisiaan kohtaan.

Poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.