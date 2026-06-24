Englannin ja Ghanan välisessä jalkapallon MM-kilpailujen ottelussa on herättänyt huomiota kohtaaminen ottelun alla. Siinä missä Englannin muut pelaajat näyttivät kätelleen tai tehneen nyrkkitervehdyksen Ghanan Thomas Parteyn kanssa, Djed Spence piti kätensä alhaalla.
Keskikenttätähti Parteyta syytetään Englannissa seitsemästä raiskauksesta sekä pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Hän on kiistänyt syytteet, joita on esittänyt neljä eri naista. Jalkapalloilijan tapausta on määrä käsitellä oikeudessa ensi vuonna.
Useat tiedotusvälineet, kuten ESPN, BBC ja Sky Sports, kertovat tietojensa pohjalta, ettei Englannin jalkapalloliitto antanut erityisiä ohjeita Parteyn kohtaamiseen ennen ottelua.
Kanada ei päästänyt Parteyta maahansa, ja pelaajalta jäi välistä Ghanan MM-turnausavaus Panamaa vastaan. Yhdysvaltain Foxborough'ssa pelattuun Ghanan toiseen otteluun Englantia vastaan mies kuitenkin pääsi.
"Olimme kaikki onnellisia"
Thomas Partey (vas.) ja Djed Spence vastakkain tiistain ottelussa.
Spence ja Partey eivät olleet puhumassa medialle 0–0-tasapeliin päättyneen Englannin ja Ghanan ottelun jälkeen.
Englannin päävalmentaja Thomas Tuchelilta kysyttiin tapauksesta lehdistötilaisuudessa, mutta Englannin mediavastaava ilmoitti, ettei Englanti voi kommentoida asiaa oikeudellisista syistä.
Ghanan päävalmentaja Carlos Queiroz sanoi, että hänen joukkueessaan "kieltäydytään olemasta ihmisiä, jotka yrittävät tuoda politiikkaa peliin".
Ghanan keskikenttäpelaaja Kwasi Sibo kertoi koko joukkueen olevan Parteyn tukena, jotta hän pystyy keskittymään ja auttamaan ryhmää Ghanan tärkeimpänä pelaajana.
– Olimme kaikki onnellisia, kun näimme hänen aloittavan pelin, Sibo sanoi.
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