Englannin Djed Spence näytti jättäneen raiskauksista syytetyn Ghanan Thomas Parteyn kättelemättä.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Englannin ja Ghanan välisessä jalkapallon MM-kilpailujen ottelussa on herättänyt huomiota kohtaaminen ottelun alla. Siinä missä Englannin muut pelaajat näyttivät kätelleen tai tehneen nyrkkitervehdyksen Ghanan Thomas Parteyn kanssa, Djed Spence piti kätensä alhaalla.