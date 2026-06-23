Pika-aituri Elmo Lakka lopettaa kilpauransa tähän kauteen. Hän siirtyy Helsingin Kisa-Veikkojen toiminnanjohtajaksi.

Lakka, 33, aloittaa HKV:n toiminnanjohtajana täysipäiväisesti syyskuun alussa.

SUL:n tiedotteen mukaan Lakka edustaa Jyväskylän Kenttäurheilijoita kuluvan kisakauden loppuun ja siirtyy sen jälkeen pääkaupunkiseudulle.

– Kesä vielä kisataan täysillä ja samalla rakennetaan Jyväskylään kaikkien aikojen Kalevan kisat upealle uljaalle Harjun stadionille. Mutta jännittäviä aikoja on radan ulkopuolellakin siis luvassa, Lakka kommentoi omassa Instagram-julkaisussaan.

Lakka vahvisti MTV Urheilulle puhelimitse, että ura huippu-urheilun parissa päättyy tähän kauteen.

Aitajuoksija on saavuttanut urallaan 10 Kalevan kisojen mestaruutta ja 11 SM-hallikultaa. Hän on kilpaillut myös olympialaisissa ja muissa arvokisoissa.

Lakka pitää hallussaan 110 metrin aitojen Suomen ennätystä 13,31.