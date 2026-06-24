Noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä tällä hetkellä Ranskassa.
Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä.
Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa.
Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä. Kolmeltakymmeneltä mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli liki 30 astetta.