Perussuomalaisten kansanedustaja Petri Huru vähätteli syntynyttä jupakkaa Huomenta Suomessa ja sanoi hallituksen kriisitunnelmien olevan enemmän median luoma mielikuva.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) esitteli äskettäin oman ajatuksensa järjestöjen STEA-avustusten kriteerien kiristämiseksi, mikä raivostutti monet hallituksenkin sisällä.

Videolla keskustellaan Rydman-kriisin lisäksi siitä, miltä Suomen talous näyttää tällä hetkellä, ja miten se saataisiin nousuun.

Videolla keskustellaan Rydman-kriisin lisäksi siitä, miltä Suomen talous näyttää tällä hetkellä, ja miten se saataisiin nousuun.

– Suoraan sanottuna kyllä se jotakin hallituksen toimintakyvystä kertoo, jos avustusasetuksestakin saatiin vielä eilen nähdä sellainen soppa, että ministeri Rydman ilmoitti omana kantanaan, että tuskin kesälläkään saadaan vielä asiaan sopua. Opposition silmään näyttää siltä, että hallituksen rivit ovat vakavasti hajonneet, Perholehto toteaa.