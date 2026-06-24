Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps) luottamuksesta äänestettiin tiistaina hallituksessa. Oppositiossa olevan SDP:n kansanedustajan Pinja Perholehdon mielestä Rydmanin luottamuksesta äänestäminen kielii vakavista ongelmista hallituksessa.
Suomen hallitus lähti eilen kesälomille riitaisissa tunnelmissa.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps) esitteli äskettäin oman ajatuksensa järjestöjen STEA-avustusten kriteerien kiristämiseksi, mikä raivostutti monet hallituksenkin sisällä.
Orpo totesi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että avustusasetus valmistellaan uudelleen.
Rydmanin luottamuksesta äänestettiin eilen, ja lopputulemana ministeri nauttii hallituksen luottamusta. RKP äänesti tuolloin tyhjää.
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Perussuomalaisten kansanedustaja Petri Huru vähätteli syntynyttä jupakkaa Huomenta Suomessa ja sanoi hallituksen kriisitunnelmien olevan enemmän median luoma mielikuva.