Uusi NHL-joukkue voi tulla Texasin Houstoniin tai Austiniin.
NHL selvittää uuden joukkueen tuomista Texasiin, jääkiekon huippuliiga kertoo tiedotteessaan. NHL-komissaari Gary Bettman ilmoitti liigan käynnistävän kuuden kuukauden prosessin, jossa arvioidaan mahdollisuutta laajentua joko Houstoniin tai Austiniin.
Selvitysvaiheessa kartoitetaan, kumpi näistä kaupungeista sopii parhaiten NHL-joukkueelle. Kumpikin kaupunki tarvitsisi uuden areenan.
Uuden seuran mahdolliseksi omistajaksi nimettiin Friedkinin perhe, joka omistaa myös Italian jalkapallojätteihin lukeutuvan AS Roman sekä Valioliigan Evertonin. Friedkinit investoisivat uuteen NHL-seuraan noin 3,5 miljardia dollaria, johon sisältyisivät laajentumismaksu NHL:lle sekä areenan rakennuskustannukset.
Friedkinit kertoivat jo jonkin aikaa halunneen tuoda uuden NHL-seuran Texasiin, jossa on ennestään Dallas Stars. Komissaari Bettman arveli, että Starsissa ajateltaisiin uuden seuran tekevän hyvää texasilaiselle jääkiekolle.
Bettmanin mukaan mahdollisia laajenemisvaihtoehtoja ovat myös Atlanta ja Arizona, joissa on aiemmin nähty NHL-seurat, mutta Texas on prosessissa pisimmällä.
NHL:ssä on nykyisellään 32 seuraa. Tuoreimpana tulokkaana sarjaan liittyi Utah Mammoth (alkuun Utah Hockey Club), joka aloitti kaudella 2024–25.