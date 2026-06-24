Jari Sillanpää kertoo Facebookissa ravintolaillastaan, joka päättyi siihen, että poliisit tulivat paikan päälle.

Laulaja Jari Sillanpää teki poikkeuksellisen ulostulon Facebook-sivuillaan ja se on herättänyt paljon keskustelua laulajan fanien keskuudessa.

– Olin ollut ravintolassa Helsingin keskustassa, olin nauttinut liikaa alkoholia ja kaaduin kadulla. Se oli ikävä ja hävettävä tilanne, mutta ennen kaikkea muistutus siitä, miten nopeasti vahinko voi sattua, Sillanpää kirjoittaa.

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Sillanpää viittaa kirjoituksessa Uuno.fi -sivuston julkaisemaan juttuun ja videoon, jossa laulajana on silminnäkijän mukaan sekavana kontillaan. Sillanpää kiistää sen, että hänen päänsä olisi ollut veressä, niin kuin jutussa kerrotaan.

– Onneksi näin ei ollut. Kaaduttuani loukkasin kämmentäni ja peukaloani, ja veri oli peräisin niistä haavoista. Päähäni ei sattunut mitään, eikä tilanteesta tullut suurempia vammoja. Siitä olen todella kiitollinen — olisi voinut käydä paljon pahemminkin.

Lopuksi Sillanpää kiittää ihmisiä, jotka pysähtyivät paikalle ja soittivat apua.

– Kiitos myös poliisille siitä, että he tulivat paikalle ja hoitivat tilanteen. Vaikka tapahtunut nolottaa, olen kiitollinen siitä, ettei minua jätetty yksin kadulle, Sillanpää kirjoittaa.