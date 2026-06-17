Suomessa on tarkoitus järjestää rallin EM-sarjan osakilpailu vuodesta 2028 alkaen. Kyseessä on kolmivuotinen sopimuskausi.

EM-ralliprojektia vetää savonlinnalainen Arto Tolvanen, joka toimii myös AKK Sports Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Hän kertoo, että ensi keväänä ajettava SM-ralli toimii EM-rallin testikisana kansainväliselle autourheiluliitto FIA:lle.

– SM-rallin yhteydessä testaamme erilaisia toimintamalleja. Samalla katsotaan henkilöstöresursseja ja muita käytännön asioita.

Varsinaiset EM-osakilpailut olisivat vuorossa vuosina 2028–2030.

– Testikilpailu auttaa myös ajamaan sisään sitä organisaatiota, joka tulee tapahtumaa tulevaisuudessa toteuttamaan.

– Lisäksi tässä on taustalla toinenkin kehityskulku: Suomen MM-rallin ratamestarit alkavat vähitellen eläköityä. Meidän täytyy kouluttaa uusia tekijöitä ja siirtää osaamista eteenpäin. Tämä projekti tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden, Tolvanen sanoo.

Tolvanen sanoo, että heidän täytyy rakentaa kilpailu sen rytmin mukaiseksi, mitä EM-sarja edellyttää, ja suunnitella reitti niiden vaatimusten pohjalta. Säännöt ovat kuitenkin hieman väljemmät kuin MM-ralleissa. Esimerkiksi erikoiskokeiden osuudelle kisan kokonaispituudesta ei ole aivan yhtä tiukkoja vaatimuksia.

– Nykyään myös huoltohenkilöstön ja kuljettajien työaikoihin kiinnitetään paljon huomiota. Huoltoparkki ei voi olla avoinna ympäri vuorokauden, kuljettajilla on tarkat päiväkohtaiset aikarajat, eikä kilpailupäivistä voi tehdä kohtuuttoman pitkiä, hän muistuttaa.

Tolvanen sanoo, että EM-rallin keskuspaikkana toimii ainakin ensimmäisenä vuonna Savonlinna.

– Suunnitelmana on toteuttaa kilpailu useamman kaupungin tai alueen yhteistyönä. Meidän täytyy opetella ja testata, miten kokonaisuus käytännössä toimii. Kaikkia huoltoja ei esimerkiksi pystytä järjestämään keskitetysti yhdessä huoltoparkissa, joten erilaisia etähuoltoratkaisuja joudutaan hyödyntämään.

– EM-sarjassa on tästä jo hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi Irlannin kilpailu ulottuu usean kaupungin alueelle. Sieltä saadaan varmasti myös hyödyllisiä kokemuksia ja vinkkejä.