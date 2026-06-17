Karhut ovat aiheuttaneet huolta Japanissa. Tochigin prefektuurissa harjoiteltiin, mitä tehdä, jos karhu ilmestyy koululle.
Japanin keskiosassa sijaitsevassa Tochigin prefektuurissa järjestettiin keskiviikkona viranomaisharjoitus, jossa simuloitiin karhun tunkeutumista alakouluun.
Siihen osallistuivat poliisi, luvan saaneet metsästäjät sekä paikallisviranomaiset.
Harjoitus liittyy alueella lisääntyneisiin karhuhavaintoihin. Viikko sitten viranomaiset sulkivat turvallisuussyistä lähes sata koulua ja yliopistokampuksen kolmeksi päiväksi karhuhavaintojen vuoksi yli puolen miljoonan asukkaan Utsunomiyassa.
Sen tarkoituksena oli parantaa viranomaisten valmiutta todellisiin karhutilanteisiin. Harjoituksessa karhua esitti karhupukuun sonnustautunut paikallisvirkamies.
Kesäkuun alussa Fukushiman kaupungissa karhu hyökkäsi usean ihmisen kimppuun.