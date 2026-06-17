Kanta-Hämeessa Jokioisissa pelastuslaitos sammuttaa suurta rakennuspaloa.
Pelastuslaitokselta kerrotaan, että sikalarakennus on liekeissä Jokioisissa Saarteenkujalla.
Ylen mukaan arviolta 800 sikaa on kuollut tulipalossa.
Yksi osa rakennuksesta on tuhoutunut palossa ja kattorakenteet ovat romahtaneet. Pelastuslaitos kertoo saaneensa rajattua palon rajattua kyseiseen osaan rakennuskokonaisuutta. Sammutustyö on edelleen käynnissä.
Kohteeseen on hälytetty yli 10 pelastuslaitoksen yksikköä.
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