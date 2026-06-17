Raidejärjestelmävika myöhästyttää junia pääradalla.
Uudellamaalla Jokelan ja Saunakallion välisellä alueella on sattunut ratatöissä vahinko, joka viivästyttää junaliikennettä pääradalla molempiin suuntiin.
Kaukojunat ovat olleet pahimmillaan yli tunnin myöhässä aikataulusta ja R-lähijunia on peruttu.
Fintrafficin raideliikennekeskuksesta kerrotaan, että kaivuri osui kaapeliin paikassa, jossa oli jo ennestään toinen raide poissa käytöstä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua kello 18.30.