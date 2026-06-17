



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Urheilu Jalkapallon MM 2026 Etusivu Otteluohjelma Lohkot Joukkueet Maalintekijät Kongon superfani "Lumumba" hätkähdyttää MM-kisakatsomossa Michel Nkuka Mboladinga, "Lumumba", kannattamassa Kongon demokraattista tasavaltaa Algeriaa vastaan Afrikan mestaruuskisoissa tammikuun alussa Marokon Rabatissa. IMAGO/Loulidiphoto/ All Over Press Julkaistu 48 minuuttia sitten Janne Hopsu Painakaa nimi mieleen: Michel Nkuka Mboladinga. Kongon demokraattisen tasavallan viralliseen kisadelegaatioon kuuluva Mbolandinga tunnetaan omintakeisesta kannatustyylistään. Ja mikäli hän vain katsomoon ilmestyy, hänestä tullee MM-kisojen yksi kuvatuimmista faneista. Kongon demokraattinen tasavalta (tässä jutussa lyhyesti Kongo) pelaa tänään Portugalia vastaan Houstonissa. Kongolaisten kannattajien keskellä huomio kiinnittyy punaisiin housuihin, vaaleansiniseen bleiseriin, siniseen solmioon, valkoiseen kauluspaitaan, moitteettomaan kampaukseen, maan lipun väriseen taskuliinaan ja mustasankaisiin kuusikymmentäluvun tyylin silmälaseihin pukeutuvaan mieheen. Kyse voisi olla yksi Kongon La Sape -pukeutumisen ultratyylikkäistä sapeureista. Vaatteet kuitenkin viittaavat tässä tapauksessa maan historiaan. Pääministeri Lumumba murhattiin 1961 Fani tunnetaan kannattajanimellä Lumumba. Se viittaa Patrice Lumumbaan, itsenäisyystaistelijaan ja maan ensimmäiseen pääministeriin. Hän kuoli 1961 väkivaltaisesti Katangan alueella. Murhassa näppinsä oli pelissä myös entisellä siirtomaaisännällä Belgialla, ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:lla. "Lumumban" ja Lumumban yhtäläisyyttä korostaa merkittävä samannäköisyys.

"Lumumba" hätkähdyttää MM-kisakatsomossa | MTV Uutiset

IMAGO/Loulidiphoto/ All Over Press

Michel Nkuka Mboladinga nousi tunnetuksi Lumumbana Afrikan mestaruuskisoissa vuoden vaihteessa. Hänestä tuli kansallisen identiteetin ja hengen ilmentymä.

Mboladingan kokonaisuuteen ei kuulu ainoastaan viimeisen päälle vaatetus. Hän nimittäin seisoo koko ottelun ajan, 90 minuuttia ja lisäminuutit lipunhinnan päälle, kroppa ja ilme hievahtamatta, oikea käsi ylhäällä tervehtien.

Kongon demokraattinen tasavalta on yksi monista maista, joiden kansalaisten on hyvin vaikea saada viisumia Yhdysvaltoihin, kisaturistina tai ei. Ebola-epidemia Kongossa ei tilannetta ole helpottanut.

"Lumumba" mukana virallisessa roolissa

Maan jalkapalloviranomaiset näkivät vähintään vuoden urheilullisen kansallisen pr-tempun, ja kiinnittivät Lumumban viralliseen MM-kisadelegaatioonsa maksaen kaikki kulut.

Kisojen yhteydessä puhutaan kuumista ja kosteista olosuhteista myös kannattajille. Ensimmäisen ottelunsa Kongo pelaa Houstonissa ilmastoidussa sisätilassa, joten Lumumballa ei olla vaikeuksia pysyä tolpillaan.

Oikea Lumumba ei ole jäänyt täysin menneisyyteen.

Belgiassa oli tulla oikeudenkäynti murhasta

Viime keväänä Belgiassa oikeusistuin halusi tuomiolle Étienne Davingnonin. Hän palveli nuorena diplomaattina Kinshasassa, kun Lumumba syrjäytettiin ja murhattiin. Davignonia epäiltiin ainakin moraalisesta osallisuudesta murhaan.

Tapauksen puinti oikeudessa ei koskaan päässyt alkamaan. Hän kuoli tämän vuoden toukokuussa 93-vuotiaana.

Hän eteni urallaan pitkälle toimien Euroopan yhteisön sisämarkkina-, tulliliitto- ja teollisuuskomissaarina vuosina 1977–1981, ja teollisuus- ja energiakomissaarina 1981–85.

Davignonin vaimo oli Antoinette Spaak, jonka isä Paul-Henri Spaak toimi muun muassa Belgian pääministerinä ja sotilasliitto Naton pääsihteerinä.

Lumumbasta on tehty elokuva, ja kirjoitettu lukuisia kirjoja. Joidenkin mukaan lumumba -niminen drinkki viittaa Lumumbaan.

Tyylikkäät leopardit mukana ensi kertaa sitten 1974

Kongon maajoukkueen lempinimi on Leopardit. Tämä näkyi pelaajien saapuessa Yhdysvaltoihin. Muotihifistelijät ylistivät heidän pukeutumisyhdistelmäänsä, mustaa pukua ja leopardiosaa, ja leopardikuvioista laukkua.

Kongon joukkueessa on Euroopan kentiltä tuttuja nimiä. Cédric Bakambu pelaa sevillalaisessa Betisissä, Aaron Wan-Bissaka West Hamissa, Yoane Wissa Newcastlessa, Charles Pickel Espanyolissa.

Kun Kongo edellisen – ja ainoan ennen tätä kisaa – kerran pelasi MM-kisoissa, joukkue ei ollut yhtä nimekäs. Maa pääsi 1974 MM-kisoihin Länsi-Saksassa, ja tunnettiin tuolloin Zairena.

Se hävisi tuolloin kaikki kolme alkusarjan otteluaan Brasiliaa, Skotlantia ja Jugoslaviaa vastaan, yhteismaalein 0-14. Nyt leopardit tuskin häviävät yhtä murskaavasti.

Zairea hallitsi tuolloin itsevaltaisesti Mobutu Sese Seko. 1960-luvun alussa hänet tunnettiin nimellä Joseph-Désiré Mobutu. Tuolla nimellä ja everstinä hän oli syrjäyttämässä Lumumbaa pääministerin virasta vuonna 1960.