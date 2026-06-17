Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan.
Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajaksi. Hän vastaa valtakunnallisista asiakkuuspalveluista, asiakkaan lähipalveluista ja tietopalveluista. Johtaja toimii tarvittaessa pääjohtajan sijaisena.
Kelan hallitus teki päätöksen kokouksessaan 17. kesäkuuta.
Varhila aloittaa tehtävässään 1. elokuuta.
Varhila on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa, sekä Satakunnan hyvinvointialuejohtajana.
Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.