Ensimmäistä kertaa paikan CHL:ssä varmistanut KooKoo ei ole innoissaan osallistumisesta Euroopan seurajoukkueiden huippusarjaan.

KooKoo varmisti SM-liigan runkosarjan kakkosena ja finalistina paikkansa CHL:ssä yhdessä mestari Tapparan ja kolmosen SaiPan kanssa.

Keskiviikkona kouvolalaisseurasta ei kuitenkaan ollut lainkaan edustusta Sveitsin Zürichissä, kun KooKoolle arvottiin vastustajia tulevalle kaudelle.

Kaiken lisäksi KooKoo ei huomioinut tulevien CHL-vastustajiensa varmistumista millään tavalla sosiaalisen median kanavissaan.

KooKoon puheenjohtaja Pulla Peltola vahvisti torstaina MTV Urheilulle, että seurassa käydään edelleen pohdintaa CHL:n aiheuttamien kustannusten järkevyydestä.

– Se on hankala tilanne kommentoida tässä vaiheessa sinänsä siitä. Tiedämme edeltäjien toiminnan siellä eikä se ihan hirveästi houkuttele, Peltola vastaa.

Peltolan käsityksen mukaan sarjaan osallistuminen teettää suomalaisseuroille yleensä jopa kuusinumeroiset tappiot.

Toistaiseksi yksikään osallistumisoikeuden saanut seura ei ole Euroopan laajuisestikaan kieltäytynyt kunniasta, joten KooKoolta päätös poisjäännistä olisi täysin ennakkotapaus.

– Ei varmaan sellaista yleislinjausta ole muuta kuin se, että se on kallis paukku, kukaan ei sinne halua lähteä ja kaikki ovat toivoneet muutosta, mutta sitä ei ole toistaiseksi saatu, Peltonen tokaisee.

Turnaus on viemässä KooKoon vieraspelimatkoille Ruotsin Göteborgiin (Frölunda), Itävallan Klagenfurtiin ja Tanskan Herningiin. Kouvolaan ovat saapumassa tshekkiläinen Dynamo Pardubice, saksalainen Adler Mannheim ja slovakialainen HK Nitra.