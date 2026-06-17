Hallitus esittää, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään yhdeksän ja enintään viisitoista. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12–18.
Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa.
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Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulee hyväksyä muutos kahden kolmanneksen enemmistöllä.