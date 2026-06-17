Toronto Maple Leafs on nimennyt uudeksi päävalmentajakseen Jim Hillerin. Seura tiedotti asiasta keskiviikkona.
Kahdella viime kaudella Los Angeles Kingsin päävalmentajana toiminut 57-vuotias Hiller työskenteli Torontossa apuvalmentajana kaudet 2015-2019.
Toronton seuraavaa päävalmentajaa on arvuuteltu siitä lähtien, kun Craig Berube sai toukokuussa potkut. Ehdokkaiden joukossa liikkuivat ainakin Vegasista erotettu Bruce Cassidy sekä pitkän linjan NHL-päävalmentaja Peter Laviolette.
GM:n tehtävään nimettiin hiljattain John Chayka ja neuvonantajaksi seuraikoni Mats Sundin.
Chaykalla ja Hillerillä riittää kosolti töitä, kun NHL:n varaustilaisuus järjestetään ensi viikolla. Toronton odotetaan huutavan koko tilaisuuden ensimmäisenä kanadalaishyökkääjä Gavin McKennan.