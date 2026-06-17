SOK vetää takaisin erän proteiinipatukoita.

Coop-tuotemerkin neljän eri makuisen proteiinipatukan valmistuseriä vedetään pois myynnistä, tiedottaa SOK.

Tiedotteessa kerrotaan, että tuotteissa on käytetty raaka-ainetta, joka saattaa sisältää kananmunaa. Tätä ei ole mainittu tuotteen pakkausmerkinnöissä ja tuote aiheuttaa riskin kananmunalle allergisille henkilöille.

Tiedotteen mukaan muille tuotteet ovat turvallisia käyttää.

Takaisinveto koskee vain tuotteita alla mainituilla parasta ennen -päiväyksillä:

Tuotteen Coop proteiinipatukka Red Berries EAN-koodi on 7340191143807 ja pakkauskoko 50 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväyksiä 9.4.2027 (erä X07626) ja 12.5.2027 (erä X09826).

Tuotteen Coop proteiinipatukka Salty Caramel EAN-koodi on 7340191143821 ja pakkauskoko 50 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväystä 9.4.2027 (erä X07726).

Tuotteen Coop proteiinipatukka Choco Mint EAN-koodi on 7340191143838 ja pakkauskoko 50 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväystä 20.4.2027 (erä X08026).

Tuotteen Coop proteiinipatukka Choco EAN-koodi on 7340191143845 ja pakkauskoko 50 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväyksiä 9.3.2027 (erä X04826), 17.4.2027 (erä X07826) ja 13.5.2027 (erä X09926).

Viallinen tuote kehotetaan palauttamaan ensisijaisesti ostopaikkaan, jossa ostos hyvitetään.