Aura Lampi odottaa toista lastaan.
Love Island Suomi -ohjelman ensimmäisen kauden voittanut Aura Lampi odottaa hänen ja puolisonsa toista lasta. Lampi kertoo vauvauutisesta Instagramissa.
Postaamallaan Instagram-videolla Lampi, hänen puolisonsa ja parin esikoislapsi poseeraavat ja syleilevät kesäisissä maisemissa. Lammella on videolla kädessään ultraäänikuvia.
– Kiitollinen ja etuoikeutettu olo, että saadaan kokea tää uudestaan, hän kirjoittaa videon yhteydessä.
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Lampi asuu perheensä kanssa Kreikassa. Hänen ja hänen puolisonsa esikoinen syntyi helmikuussa 2025.