Esapekka Lappi antoi tunnustusta tuoreelle SM-rallivoittajalle Jaspar Vaherille. 19-vuotias virolainen on noussut raketin lailla ralliyleisön tietoisuuteen.

Viime kaudella Vaher ajoi vielä Lancian Rally4-autolla kokemusta keräten EM-sarjassa.

Virolaislupaus valittiin loppuvuodesta Toyotan nuorten kuljettajien koulutusohjelmaan, ja edessä oli siirtyminen suoraan Rally2-autoon. Merkittävää on se, että Vaher valittiin ohjelmaan ensimmäisenä ei-japanilaisena kuskina.

Hyppäys uuteen autoon ja sopeutuminen uuteen luokkaan on ollut hämmästyttävän nopeaa. Rallin SM-sarjan talvikauden päätösosakilpailussa Riihimäellä Vaher pani MM-rallivoittaja Esapekka Lapin tiukoille. Pieksämäkeläisen voittomarginaali oli lopulta vain 3,7 sekuntia.

Vaherin hyvät otteet jatkuivat alkukesästä. Hän oli kiinni Ruotsin EM-rallin voitossa, mutta ulosajo ja sitä seuranneet tekniset ongelmat romuttivat haaveet uran ensimmäisestä isosta voitosta.

Täysosuma tuli viime viikonloppuna Jyväskylän SM-rallissa, jossa taakse jäivät niin Lappi kuin Ruotsin EM-rallin lopulta voittanut Mikko Heikkilä.

Lappi myönsi Jyväskylän SM-rallin jälkeen Toyota Gazoo Racing WRC Challenge -ohjelman valmentajana toimivalle Juho Hänniselle, että japanilaistiimissä on tehty hyvä valinta.

– Juholle sanoin, että aika hieno löytö kyllä tuohon ohjelmaan ja nosto sinne. Hänestä tulee kova kaveri. Toki hän on jo, mutta vielä hirmu kokematon.

– Mutta nyt kun hän saa vuoden pari ajella, niin kyllä siellä ovat pojat varmasti ihmeissään, jos kehitystahti on tuota luokkaa, Lappi totesi.