Savukala kuuluu juhannukseen! Näin teet herkullista savustettua kirjolohta.
Suomalaiset syövät kesällä monipuolisesti erilaisia kalaherkkuja, ja ne kuuluvat myös monen juhannuspöytään.
Pro Kala ry muistuttaa, että erityisesti kesällä on tärkeää huolehtia kalan kylmäketjusta. Kala on pidettävä mahdollisimman viileänä koko matkan ajan kaupasta kotiin, mökille tai veneeseen.
– Kala säilyy hyvin kesällä, kun sen pitää kylmänä. Kylmäketjun ylläpitäminen ei vaadi ihmeitä, vaan tavallisia arjen valintoja, kuten kylmälaukun käyttöä ja kalan ottamista ostoskoriin vasta ostoskierroksen lopuksi, muistuttaa Pro Kalan toiminnanjohtaja Malin Lönnroth tiedotteessa.
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Savustettu kala kuuluu juhannukseen
Marttojen ja Saimaan Tuoreen maaliskuussa 2026 toteuttaman kyselyn perusteella suomalaisten suosikkikala on edelleen kirjolohi. Kirjolohta sujahtaa suomalaisten ostoskoreihin myös juhannusviikolla.
Mutta mitä siitä sitten kokkaisi? Ainakin savustettu kirjolohi sopii erinomaisesti juhannuspöytään.
Kalan savustamiseen sopii niin sähkösavustin, savustuslaatikko kuin savustuspussikin. Monen kotoa löytyvä sähkösavustin on yksinkertainen ja kätevä väline, jonka avulla savukala valmistuu melkein itsestään.