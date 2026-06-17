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– Kala säilyy hyvin kesällä, kun sen pitää kylmänä. Kylmäketjun ylläpitäminen ei vaadi ihmeitä, vaan tavallisia arjen valintoja, kuten kylmälaukun käyttöä ja kalan ottamista ostoskoriin vasta ostoskierroksen lopuksi, muistuttaa Pro Kalan toiminnanjohtaja Malin Lönnroth tiedotteessa .

Savustettua aurajuustokirjolohta

Kuivaa kalan pinta. Sivele kalan nahkapuolelle hieman rypsiöljyä. Leikkaa kalafileeseen pitkittäin noin 2 cm syvä viilto. Mausta kala suolalla, sokerilla ja rosépippurilla. Murustele aurajuustoa kalan päälle ja laita hieman juustoa pitkän viillon sisään. Kalan voi savustaa joko savustuspussissa, sähkösavustimessa tai savustuspöntössä.

Savustus sähkösavustimessa:

Levittele iso kourallinen savustuspuruja sekä pari sokeripalaa savustuspöntön pellille. Laita maustettu kirjolohifilee savustuspöntön ritilälle odottamaan. Kuumenna sähkösavustin. Päästä ensimmäinen savu ulos ja kuumenna uudestaan. Laita kirjolohifilee ritilän avulla savustuspönttöön ja sulje luukku. Savusta kirjolohifileetä noin 15–20 minuuttia. Kalaa ei kannata ylikypsentää, jottei se kuivu!

Tarjoile savustettu aurajuustokirjolohi esimerkiksi uusien perunoiden ja vihreän parsan kera.