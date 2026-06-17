Hyväntekeväisyysjuoksija Heikki Tanskanen on saapunut maaliin Norjan Kirkkoniemeen 1 843 kilometrin urakan jälkeen.
MTV Uutiset kertoi toukokuun alussa ylöjärveläisestä Heikki "Hepe" Tanskasesta, joka loikkasi vappupäivänä hurjalle matkalle.
Eläkkeellä olevan 66-vuotiaan Tanskasen tarkoitus oli juosta Helsingistä Norjan Kirkkoniemeen ja kerätä 18 430 euroa eli kymmenen euroa jokaisesta juoksukilometristä Pelastusarmeijan Auta ihmistä -keräykseen.
Samalla hän halusi kiinnittää huomiota vähävaraisten lapsiperheiden tilanteeseen Suomessa.
Heikki Tanskanen jäi keräystavoitteestaan, mutta sanoo olevansa silti hyvin tyytyväinen tulokseen.
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Nyt Tanskasen matka on tullut päätökseen, Pelastusarmeija kertoo tiedotteessaan.
Tanskanen saapui Norjan Kirkkoniemeen sunnuntaina 14. kesäkuuta. Aikaa matkaan meni 43 päivää.