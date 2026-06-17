Jalkapallon historian suurin pelaaja Lionel Messi muistutti ainutlaatuisuudestaan heti Argentiinan kisa-avauksessa. Ensi viikolla 39 vuotta täyttävä Messi kylvi hyökkäyspäässä tuhoa kuin aina ennenkin, eikä hänen pelaamistaan rajoita kuolevaisille tarkoitettu sääntökirja, kirjoittaa MTV Urheilun Anssi Shemeikka.

Messi on jäähdytellyt Pohjois-Amerikan MLS-sarjassa suurimmilta yleisömassoilta katveessa jo tovin. Neljä vuotta Argentiinan MM-kullan jälkeen moni saattoikin odottaa Messin pelillisen panoksen olevan hallitsevalle maailmanmestarille jo aiempaa rajallisempi.

Ensimmäinen ottelu pirstaloi kuvitelmat heti. Qatarin kisoista tuttu Messin pelillinen turvamies ja seurajoukkuetoveri Rodrigo de Paul puhkaisee Algerian linjat. Tapahtuu tuttu suunnanmuutos ja Messin vastustamaton vasen jalka puhuu. Zinedine Zidanen pojan Luca Zidanen saranat pettävät. Messi on nyt kaiken muun mahdollisen lisäksi kohdannut ja voittanut sekä Zidanen perheen isän että pojan.

MM-kisoja seuraavalta on saattanut myös unohtua, etteivät kaikista kirkkaimpiin tähtiin päde samat säännöt. Messin ottelun olisi nimittäin tullut päättyä ensimmäisen maalin jälkeen puolen tunnin kohdalla, kuten artikkelin yläosan videolta voi havaita.

Vahinko tai ei, Messin napit painautuvat Algerian Aissa Mandin pohkeeseen tavalla, joka olisi kenelle tahansa tähtipelaajalle tarkoittanut punaista korttia. Lajin tärkeimmät kasvot ovat kuitenkin aina eri asia.

Emme tiedä, johtuiko tuomarien toimettomuus Messin suojelemisesta vai ammatillisesta huolimattomuudesta. Joka tapauksessa pelin arvostetuimpiin erotuomareihin lukeutuva Szymon Marciniak ei antanut tilanteesta edes varoitusta.

Ihailin aamutuimaan kaikkien aikojen pelaajan hattutemppua, joka asetti pian viikon vanhalle MM-turnaukselle aivan uuden nuotin. Samalla Messin asteleminen kentälle Itävaltaa vastaan lohkovaiheen toisessa ottelussa ensi maanantaina sotii oikeudentajua vastaan.

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