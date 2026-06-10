Jääkiekon SM-liigaan palaava Jokerit kohtaa 12 vuoden tauon jälkeen HIFK:n Helsingin paikallisottelussa lokakuun kahdeksas päivä. Ottelun ennakkolippujen myynti käynnistyy heinäkuun 10. päivä. Jokerit on kertonut HIFK-ottelun lippujen hinnoittelun alkavan aikuisilla 75 eurosta ja lasten kohdalla 35 eurosta. Jokereiden hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni uskoo kysynnän ja tarjonnan kohtaavan.

Yksittäisen HIFK-ottelun liikevaihto nousee loppuunmyytynä hurjiin lukemiin, mutta numeroita Saarni ei halua spekuloida, vaikka odotukset ovat korkealla.

Varovaisestikin arvioiden yhden ottelutapahtuman liikevaihto voi tässä tapauksessa lähennellä jopa miljoonaluokkaa.

– Kyllä me olemme luottavaisia, että tämä ottelu kiinnostaa. Vertaamme sitä huippukonserttiin tai sitä voi verrata myös tulevaan NHL:n Global Series -otteluun. Pidämme tätä ottelua syksyn kuumimpana tapahtumana, joka on täysin verrattavissa Carolinan ja Seattlen kohtaamiseen, Saarni kommentoi MTV Urheilulle.

Kun Jokerit ja HIFK kohtaavat lokakuussa, edellisestä paikallisottelusta on kulunut 12 vuotta, seitsemän kuukautta ja seitsemän päivää. Pitkä odotus perustelee Saarnin mukaan ottelutapahtuman arvoa.

– Liigan superkausi on tuossa jo valmiiksi käynnissä, sen päälle tuollainen odotettu peli. Eihän tällaista kovin usein kohdalle satu.

Ottelun erityislaatuisuus ylittää Jokereiden ja Saarnin toiveissa myös vaikean taloustilanteen, jossa kiekkokuluttajienkin ostopäätökset ovat tarkemmin harkittuja. Lokakuun paikallisottelun liput ovat mitä todennäköisimmin kalleimpia, joita SM-liigan historiassa on runkosarjassa myyty.

– Meihin on ollut paljon ihmisiä yhteydessä, jotka haluavat nimenomaan tuohon peliin tulla. Onhan siellä tietysti paljon muitakin hyviä pelejä, mutta tämä on ainutlaatuisuudessaan erityinen ja tapahtuu nyt vain kerran. Kyllä me uskomme, että liput myyvät.

Jokereiden tavoitteena on myydä noin 2000 kausikorttia. Tavoite etenee Saarnin mukaan "ihan ok".

– Katsotaan, mihin se sitten päätyy. Tietysti Jokerit on siinä tilanteessa, että pitää rakentaa pohjaa Liigaan ja rakentaa samalla myös kausikorttipohjaa. Olemme ihan tyytyväisiä siihen, miten tähän asti on kauppa käynyt.