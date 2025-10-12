Käräjäoikeus katsoi, että musiikkivideotempauksen sijaan miehen tarkoitus oli saattaa mukanaan olleet setelit liikenteeseen käypänä rahana.

Suomeen väärää rahaa tonnikaupalla tuonut ranskalaismies sai ehdottoman vankeustuomion.

Tapaus sattui viime toukokuussa. Mies oli saapunut Suomeen Pariisista matkalaukussaan 585 kappaletta vääriä 50 euron seteleitä. Väärää rahaa oli siis arvoltaan 29 250 euron arvosta.

Lentokoneella Suomeen saapuneen miehen kyseenalaiset matkatavarat paljastuivat tullitarkastuksesta Helsinki–Vantaan lentoasemalla.

Selitti tulleensa esiintymään musiikkivideolle

Mies kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän väitti tulleensa Suomeen, jotta pääsisi esiintymään afrikkalaisen artisti Koffi Olomiden musiikkivideolle. Mies kertoi olevansa artistin fani ja tämän videolle pääsyn olevan haaveensa.

Mies kertoi työskentelevänsä tapahtuma-alalla ja järjestävänsä muun muassa häitä ja hautajaisia. Esiintymisellä tunnetun artistin videolla hän kertoi tavoitelleensa näkyvyyttä sekä sitä kautta seuraajia ja töitä.

Koffi Olomide on kinshasankongolainen soukousmuusikko. Syytteessä ollut mies kertoi, että oli viime hetken tietovuotona saanut tietää artistin tulevan Suomeen. MTV Uutiset ei löytänyt julkisesta verkosta tietoa Koffi Olomiden vierailusta Suomessa tänä vuonna.

Mies: Setelit naamiaisliikkeestä

Mies kertoi, että hänen mukanaan tuomansa väärät setelit olivat rekvisiitaksi, jotta hän voisi videolla levittää niitä artistin taustalla. Setelit olivat miehen mukaan peräisin naamiaisvälinekaupasta, josta hän oli ostanut ne 60 euron hintaan. Esitutkinnassa hän toisaalta oli kertonut rahojen olevan peräisin katukaupustelijalta.

Mies kertoi olleensa myös oli vakuuttunut, etteivät setelit näytä aidolle rahalle. Vaikka setelit oli painettu tavanomaiselle paperille, piti oikeus niitä hämäävän aidonnäköisinä.

– Katselmuksen perusteella syytteessä tarkoitetut setelit ovat kokonsa, kuviointinsa ja värinsä puolesta muistuttaneet erehdyttävästi aitoa seteliä. Setelien väri on vain vähäisessä määrin poikennut aidon setelin väristä. Hologrammit ja vesileima ovat tulleet seteliin vain tulostettuina, eikä hologrammi ole siten kiiltänyt kuten aidossa setelissä. Tulostusjäljen laatu, sarja- ja laattanumeroiden puuttuminen sekä turvatekijöiden puuttuminen eivät muuta edellä sanottua erehdyttävyys arviointia muuksi, käräjäoikeus arvioi.

Tarkoituksena seurata tummaihoisia Helsingissä

Syytetyllä miehellä oli kuitenkin erikoinen selitys, miten hän ajatteli seteliensä kanssa musiikkivideolle. Hän kertoi, että hänellä ei ollut tietoa artistin aikatauluista, majapaikasta tai musiikkivideon kuvauspaikasta, joten hän oli vain ostanut lentoliput Helsinkiin.

Mies kertoi suunnitelmanaan olleen seurata muita lentokoneessa olleita tummaihoisia ihmisiä, päästä näiden kanssa samaan taksiin ja sitä kautta oikeaan hotelliin, artistin juhliin ja musiikkivideolle. Hän ei kertomansa mukaan ollut kuitenkaan lentokoneessa keskustellut vielä kenenkään kanssa asiaan liittyen.

Oikeus piti selitystä kummallisena.

– Vastaajalla ei ole ollut tietoa kertomansa artistin majoituspaikasta tai videonkuvauspaikasta Suomessa. Näistä ei ole ollut tietoa myöskään vastaajan esittämällä tietovuodon lähteellä. Vastaajalla ei ole ollut varmuudella tiedossaan ketään henkilöä, joka myös olisi ollut menossa tapaamaan artistia. Vastaaja ei ole edes lennon aikana pyrkinyt selvittämään tällaisen henkilön olemassaoloa samalla lennolla. Vain jonkin ihmisen seuraaminen ihonvärin perusteella väitetyn päämäärän toteuttamiseksi ei ole varteenotettava toimintatapa, eikä vastaajan kertomus uskottava. Vastaajan kertomuksen sisältö osoittaa, että kertomus ei vastaa todellisuutta.

Käräjäoikeus katsoi, että musiikkivideotempauksen sijaan miehen tarkoitus oli saattaa mukanaan olleet setelit liikenteeseen käypänä rahana.

Vuonna 1976 syntynyt mies tuomittiin törkeästä rahanväärennyksestä 2 vuoden ehdottomaan vankeuteen.

Tuomio ei ole lainvoimainen.