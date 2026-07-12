Jannik Sinner voitti Wimbledonin tennisturnauksen kukistamalla Alexander Zverevin erin 3–1 (6–7, 7–6, 6–3, 6–4).
Kumpikin tähti syötti ottelussa rautaisella tarkkuudella. Zverev oli ensimmäisessä erässä vahvempi vasta katkaisupelissä, Sinner puolestaan toisessa.
Ottelun ensimmäinen syötönmurto nähtiin vasta kolmannessa erässä tilanteessa 4–3, kun Sinner mursi vihdoin Zverevin syötön ja vei erän lopulta 6–3.
Sinner mursi Zverevin syötön myös kertaalleen neljännessä erässä. Ja kun hän hoiti omat syöttövuoronsa täydellisesti, nappasi Sinner jälleen Wimbledonin mestaruuden.
Sinner voitti Wimbledonin myös viime vuonna. Hän kuittaa voitostaan 3,6 miljoonaa puntaa (noin 4,2 milj. euroa).