89-vuotias nainen on kateissa Naantalissa, tiedottaa Lounais-Suomen poliisilaitos.
Poliisin mukaan nainen poistui noin kello 21 kotoaan Naantalin keskustasta.
Naisesta on tehty havainto eilisiltana klo 21.30 aikaan Viestitiellä Luolalassa.
Nainen on poliisin mukaan fyysisesti hyväkuntoinen, muttei välttämättä löydä takaisin kotiin.
Poliisin mukaan naisella oli päällään punainen takki poistuessaan.
Poliisi pyytää alueella liikkuvia ja asuvia tarkistamaan piha-alueet ja piharakennukset.
Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot naisesta hätäkeskukseen numeroon 112.