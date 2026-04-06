Tottenhamin Eveliina Summanen teki Englannin cupissa häikäisevän maalin. Chelsea kuitenkin voitti.
Tottenhamin keskikenttäpelaaja Eveliina Summanen potkaisi jalkapallon Englannin naisten cupin puolivälierässä sivuvapaapotkusta pallon Chelsean maalille. Oli kuti tarkoitettu keskitykseksi tai ei, peliväline leijaili komeasti kaaressa aina häkkiin asti.
Summanen ei ohittanut 52. minuutin osumallaan ketä tahansa veräjänvartijaa, vaan Hannah Hamptonin, joka palkittiin viime syksynä Ballon d'Or -gaalassa maailman parhaaksi naismaalivahtina.
Suomalaistähden osuma tasoitti pelin 1–1:een.
Tottenham juhlimassa Eveliina Summasen tasoitusmaalia./All Over Press
Kotijoukkue Chelsea eteni kuitenkin lopulta cup-välieriin 2–1-voitolla.
Sinisten maalit viimeistelivät Sam Kerr ja Veerle Buurman.
Summanen otettiin vaihtoon 71. minuutilla. Tottenhamin toinen suomalainen keskikenttäpelaaja Olga Ahtinen pääsi 89. minuutilla viime hetkiksi kentälle.