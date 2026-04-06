Porissa on pidetty pilli taskussa.
Ässien voimahyökkääjä Roope Talaja taklasi SaiPan kiekotonta pelaajaa Niklas Appelgreniä vauhdilla porilaisjoukkueen puolustussiniviivan tuntumassa. Kumpikin pelureista mätkähti voimakkaasta kontaktista jään pintaan SM-liigan neljännen puolivälieräottelun avauserässä.
Peli sai jatkua, eikä töötistä tuomittu jäähyä. Appelgren kyyristeli tilanteen jälkeen tuskaisena vaihtoaitiossa.
Näet kyseisen taklauksen ylälaidan videolta.
MTV Urheilun selostaja Olli Eronen raportoi Appelgrenin käyneen kyselemässä tuomaristolta ilmeisesti kyseisestä episodista ensimmäisen erän päätyttyä.
Periodin aikana ei vihelletty ainuttakaan rangaistusta, vaikka fyysiset otteet olivat paikoin rouheita.
Vierasjoukkue SaiPa johtaa Porissa pelattavaa matsia erän jälkeen 2–1. Sarjan voitot ovat lappeenrantalaisille ennen tätä koitosta 2–1.