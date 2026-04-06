Narsismia esiintyy aivan tavallisten ihmisten keskuudessa arjessa, eikä rajoitu vain rikollisiin ja vankiloihin.
Oikeuspsykologi ja tietokirjailija Pia Puolakka on viettänyt työnsä puolesta paljon aikaa vankiloissa ja narsistien parissa.
– Narsismiin kuuluu äärimmäinen itsekeskeisyys ja empatiakyvyttömyys ja sitten myös sellainen halu käyttää kontrollia ja valtaa muihin, Puolakka kertoo.
Kokemuksistaan hän on kirjoittanut uuden tietokirjan Narsistit vankilassa 2 (2026).
Narsismi näkyy vankiloissa usein hyvin äärimmäisesti, mutta ilmiö ei rajoitu vain rikollisiin.
– Olen oppinut, että sitä esiintyy myös siviilin puolella, Puolakka paljastaa.
Miten vankiloiden tarinat paljastavat narsismin pimeimmän puolen? Katso oikeuspsykologi ja tietokirjailija Pia Puolakan haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.
Empatiakyvyttömyys on yksi selkeä narsismin piirre. Lisäksi narsisteilla on tarve saada valtaa ja olla ihailun kohteena.