Narsismia esiintyy aivan tavallisten ihmisten keskuudessa arjessa, eikä rajoitu vain rikollisiin ja vankiloihin.

Oikeuspsykologi ja tietokirjailija Pia Puolakka on viettänyt työnsä puolesta paljon aikaa vankiloissa ja narsistien parissa.

– Narsismiin kuuluu äärimmäinen itsekeskeisyys ja empatiakyvyttömyys ja sitten myös sellainen halu käyttää kontrollia ja valtaa muihin, Puolakka kertoo.

Kokemuksistaan hän on kirjoittanut uuden tietokirjan Narsistit vankilassa 2 (2026).

Narsismi näkyy vankiloissa usein hyvin äärimmäisesti, mutta ilmiö ei rajoitu vain rikollisiin.

– Olen oppinut, että sitä esiintyy myös siviilin puolella, Puolakka paljastaa.

Miten vankiloiden tarinat paljastavat narsismin pimeimmän puolen?

Narsisti voi peittää piirteensä pitkään – tässä tilanteessa piirteet tulevat esiin

Empatiakyvyttömyys on yksi selkeä narsismin piirre. Lisäksi narsisteilla on tarve saada valtaa ja olla ihailun kohteena.