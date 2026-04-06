Elea Jörstad Bock maksoi lähes 20 000 euron edestä parkkisakkoja. Norjalainen aitajuoksija kieltäytyi hyväksymästä saamaansa diagnoosia.

Aitajuoksija Elea Jörstad Bock arvioi viime vuonna julkaistussa Norjan yleisradioyhtiö NRK:n artikkelissa maksaneensa ainakin 200 000 Norjan kruunun eli noin 18 000 euron edestä parkkisakkoja.

– En ole laskenut, mutta silti. Ei minua olisi järkyttänyt, vaikka se olisi ollut noin puoli miljoonaa (kruunua). Todella sairasta – ei hyvä, hän itse sanoi.

Bock sai selvyyttä haasteisiinsa, kun hänellä diagnosoitiin ADHD toukokuussa 2024. Aitajuoksija ei suostunut sitä kuitenkaan alkuun hyväksymään. Norjalainen ajatteli, että diagnoosin täytyy olla väärä.

Bock kuvailee Nettavisenille hetken olleen "klaustrofobinen". Hänelle välkähti, ettei se, mitä hän kokee, katoa, vaan on osa häntä. Aituri mietti myös ADHD:hen liittyvää stigmaa ja piti diagnoosin saamista kiusallisena.

"Parempia valintoja joka kerta"

Vaikka Bock koki aiemmin tehneensä kaiken urheilun eteen, hän on jälkikäteen miettinyt toimineensa vain puolella kapasiteetilla nykyisestä.

ADHD:n myötä oikeiden valintojen tekeminen johdonmukaisesti arjessa oli hänen mukaansa mahdotonta. Lääkitys ja ammattiapu ovat muuttaneet elämää dramaattisesti.

– En usko, että juoksen nyt vain nopeammin, koska minulla on diagnoosi, vaan toimin yleisesti ottaen hiukan paremmin arjessani. Teen parempia valintoja joka kerta, ja niitä tekee päivän aikana varsin paljon. On monia pieniä asioita, joista on tullut iso juttu.

"Kunpa en olisi antanut mennä näin pitkälle"