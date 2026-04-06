Paavo Turtiainen lähti Suomesta maailmalle jo 1970-luvulla. Hänen työnsä on ollut tehdä ruokaa maailmanluokan tähdille.

Seurapiirikokki Paavo Turtiainen lähti parikymppisenä 1970-luvulla töihin näyttelijä Ingrid Bergmanin perheelle Ranskaan ja päätyi mutkien kautta Yhdysvaltoihin. Hän on tehnyt ruokaa niin laulaja Diana Rossille kuin presidentti Barack Obamallekin.

Nyt yli 70-vuotias Turtiainen muistelee värikästä uraansa Tuija Pallasteen kirjoittamassa Elämäni tilaisuudet -kirjassa (WSOY 2026). MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa Turtiainen kertoo Barack Obaman tulleen cocktail-kutsuille, joita Turtiainen oli järjestämässä.

– Obama oli samana päivänä valittu demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Turvamiehet toivat hänet keittiön kautta sisään, ja yhtäkkiä hän vain seisoi siinä edessäni ja ojensi kätensä. Sitten hän tervehti kaikkia tarjoilijoitani ja keittiöhenkilökuntaa, Turtiainen kertoo kohtaamisesta.

Turtiainen on toiminut myös laulaja Diana Rossin luottokokkina, muun muassa Rossin lasten ristiäisissä.

– En muista alkuruokaa, mutta pääruokana oli riekkoa, Turtiainen kertoo.

Kohtaaminen elokuvatähti Ingrid Bergmanin kanssa muutti nuoren Paavo Turtiaisen elämän suunnan.

