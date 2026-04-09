Ilveksen ja HJK:n urheilujohdossa viime vuosina kannuksensa hankkinut Miika Takkula, 42, aloitti tammikuussa uuden työnsä ruotsalaisen suurseuran AIK:n rekrytointijohtajana.

Seura aloitti pääsiäisenä Allsvenskan-kauden voitokkaasti, kun Halmstad kaatui kotikentällä lähes 40 000 katsojan edessä lukemin 2–1.

– Olin sanaton ja jouduin itseäni nipistämään, että olenko tässä todella. Nuo ovat sellaisia asioita, että sun pitää tulla tänne ja kokea se itse. En ihan (kotikuntaan) Kiiminkiin asti mennyt siinä, mutta monta juttua ehti vilistä mielessä, Takkula kertoi MTV Urheilulle Tukholmassa.

Takkula oli ensitöikseen myös vaikuttamassa Veikkausliigastakin tutun Jose Riveiron palkkaamiseen seuran päävalmentajaksi.

Oletko huomannut, että AIK:ssa kaivataan menestystä nyt erityisellä tavalla?

– Joo ja en. Siinä mielessä tällä hetkellä on aika otollinen tilanne, että yleisesti täällä on sellainen tunnelma, että pikkuisen enemmän on aikaa prosessille kuin yleensä. Siinä mielessä näen, että minulla, Josella ja muulla tiimillä on tässä sauma, mutta totta kai heti pitää näyttää, että menemme oikeaan suuntaan.

– Niin paljon ei kuitenkaan puhuta, että nyt pitää voittaa mestaruus tai seuraava peli, vaan ymmärretään, että seura on ollut aika reaktiivinen viimeiset vuodet ja sitä kautta tulokset eivät ole olleet parhaita mahdollisia – ei urheilullisella eikä taloudellisella puolella. Tätä kautta on tullut sellainen ymmärrys, että prosessille täytyy antaa vähän tilaa, Takkula kuvailee.

Allsvenskanissa pelataan Takkulan näkemyksen mukaan suoraviivaista jalkapalloa. Sen keskellä hän haluaa nähdä AIK:ssa ripauksen enemmän kontrollia ja kykyä määritellä pelin virtausta.

Vaikka Takkulan pesti on suomalaisen urheilujohtamisen historiassa ainutlaatuinen ja työnantaja on merkittävä, Kiimingin kasvatti ei koe tilanteesta raskaita paineita.

– Vaikka seura on iso ja hälinää ympärillä riittää, se sama logiikka tuntuu pätevän myös täällä, jolla pärjäsin myös Suomessa. Olet johdonmukainen, johdat tiedolla, et poukkoile, olet systemaattinen ja pystyt perustelemaan kun ihmiset haastaa. Tuntuu, että niiden asioiden ympärille täälläkin rakennan. Näiden päälle toki myös se älytön ja maaninen tapani tehdä töitä, Takkula naurahtaa.