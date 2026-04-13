Suomen MM-sankarilta rajua tekstiä: "En ole noin hengettömässä joukkueessa ollut ikinä" Peter Kotilainen palasi tälle kaudelle Suomeen ja SPV-paitaan. Juha Käenmäki / Salibandyliiton kuvapankki Julkaistu 47 minuuttia sitten JAAKKO SERVO Vuosikausia F-liigan parhaimpiin pelaajiin lukeutuneen Peter Kotilaisen paluu Suomen kentille oli fiasko. Salibandyn väriläiskä sanoo hätyyttelevänsä ensi kaudella uransa

ennätyspisteitä joukkueen vaihtuessa

.

Kaksinkertaisen salibandyn maailmanmestarin ja F-liigan entisen pörssikuninkaan Peter Kotilaisen, 31 paluu Suomeen oli kaikkea muuta kuin onnistunut.

– Tulipahan tuollainenkin kausi nähtyä. Toivottavasti ei tarvitse enää vastaavaa kokea, Kotilainen kertoo pettyneenä MTV Urheilulle.

Kotilaisen ja hänen edustamansa Seinäjoen Peliveljien kausi päättyi vajaa kaksi viikkoa sitten puolivälierätappioon Westend Indiansille. Pettymys oli Seinäjoella suuri, sillä Suomen Cupin voittanut joukkue tavoitteli myös Suomen mestaruutta.

– En ole noin hengettömässä joukkueessa ollut ikinä, mitä nyt tänä keväänä. Olimme tosi väsynyt joukkue, eikä oikeastaan kenestäkään saatu tarvittavaa irti. Väsynyt joukkue lähti lomille, Kotilainen sanoo.

Peluutus puhuttaa

Kotilaisen omaa kautta värittivät tehottomuus, vähäinen peliaika, loukkaantumiset ja salibandyn vedonlyönnistä seurannut kahden kuukauden pelikielto.

Laitahyökkääjä pelasi kaksi viimeisintä kautta Sveitsin pääsarjassa. Ennen Sveitsiin siirtymistä hän voitti F-liigan pistepörssin ylivoimaisin tehoin 29+44=73.

Kuluvalla kaudella SPV:ssä Kotilainen summasi 19 peliin pisteet 10+5=15 ja oli seinäjokisten vasta kymmeneksi paras pistemies. Kotilainen ei ollut parhaassa fyysisessä kunnossaan.

– Se lähti jo alkukaudesta pyörimään aika väärään suuntaan. Siinä oli pientä loukkia ja ne vedonlyöntihommat, niin kausi meni aika rikkonaiseksi.

Urallaan ratkaisupelaajana tunnetun Kotilaisen vastuu jäi pudotuspeleissä entistä vähäisemmälle, kun SPV peluutti pääosin vain kahta kärkikenttäänsä. Pudotuspelien kuudessa ottelussa hän kuitenkin summasi tehot 4+1=5.

– Kärkiukot peluutettiin puhki koko kauden mitalla. Viittä kärkipelaajaa peluutettiin semmoista määrää, mitä en ole aiemmin nähnyt. Itse ajattelin hyvin eri tavalla, miten joukkuetta kuuluisi peluuttaa.

Indians-sarjan kolmannessa ottelussa Kotilainen tehtaili hattutempun, kun SPV hävisi 4–5.

– Olihan se ihan huvittavaa, että tein kolme maalia ja sitten jatkoajalla en oikeastaan päässyt pelaamaan. Isossa kuvassa kuitenkin sanon, että tuossa olisi ollut muitakin pelaajia kenen olisi pitänyt saada enemmän peliaikaa.

Seinäjokisten valmennuksesta vastaa päävalmentaja Jori Isomäki, apulaisinaan Tommy Koponen ja Anssi Pietilä. Peluutuspäätöksiä Kotilainen ei käsitä.

– Tuossa ihmeteltiin, että siinä oli kakkoskentänkin ukkeleillakin itseluottamus aika nollassa, vaikka tuli isoja peliminuutteja. Aika erikoista. Se menee, miten valmennus asian näkee, mutta itse ajattelen hyvin eri tavalla.

Isomäki vastaa kritiikkiin : " Mahdotonta peluuttaa puhki"

Myös SPV-päävalmentaja Jori Isomäelle puolivälierissä tippuminen oli suuri pettymys.

– Tavoitteet olivat jossain ihan muualla. Indians sai kasvatettua henkistä tuskaamme, mutta se oli vain heidän hyvyyttään.

Jori Isomäki on toiminut SPV:n päävalmentajana kolmen viime kauden ajan.

Isomäki vastaa valmennuksen saamaan kritiikiin sanomalla, ettei SPV ollut missään vaiheessa liian väsynyt.

– Jokaiselta pelaajalta mitataan jatkuvasti fyysistä kuormaa. Tätä tehdään harjoituksissa ja peleissä. Fyysinen kuorma ei kasvanut missään kohtaa liian isoksi.

Päävalmentajan mukaan seinäjokiset ovat fyysisiltä kyvyiltään F-liigan kärkeä.

– Meidän kärkiyksilöitä on lähes mahdoton peluuttaa puhki. Ykkösviisikon testituloksia, kun katsoo, niin SPV:llä on Suomen salibandypelaajista fyysisesti lähes viisi kärkiyksilöä. Meidän kärkiviisikko ei ollut missään nimessä liian väsynyt, Isomäki vakuuttaa.

Isomäki kertoo, että SPV-valmennuksessa mietitään yhdessä tarkasti peluutusta.

– Peluutukseen perusta on pitkäaikainen arkitekeminen. Katsomme aina pidemmälle arkea, miltä se on näyttänyt. Pitkän ajan otanta on se, mihin luotamme.

Joukkueen ykköskentässä pudotuspeleissä pelasivat hyökkääjät Riku Hakanen, Eemeli Karjanlahti, Konsta Haukkala, Juuso Keskinen ja puolustajat Juho Repo ja Santeri Uusi-Laitila. Heistä vain Hakanen (4+5=9) teki pudotuspeleissä enemmän pisteitä, kuin Kotilainen (4+1=5).

– Viisikkoja ei lähdetä liikaa muuttamaan yhden pelin tulosten perusteella. Se olisi täysin tuuliviirihommaa, jos lähdettäisiin vaihtamaan viisikkoja jokaisen yhden pelaajan onnistumisen tai epäonnistumisen jälkeen, Isomäki sanoo

"Voisi kiinnostaa Jyväskylän salibandykansaa"

Kotilaisen ura jatkuu ensi kaudella jossain muualla kuin Seinäjoella. Huhuissa on pyörinyt, että salibandypersoonan seuraava osoite voisi olla Nokian KrP.

– Ei ole vielä osoite selvillä. Lähtökohtaisesti haluaisin Suomessa pelata, Kotilainen sanoo.

– Tuossa voi käydä hyvinkin niin, että treenailen Jyväskylässä yhden joukkueen mukana ja sitten syksyllä katson, että minkälaisia ehdotuksia tässä tulee. Tällaisen kauden jälkeen houkuttelisi pelata kyllä vielä jossain Suomen kärkiseurassa.

Kotilainen edusti vuosikaudet Jyväskylän Happeeta, joka kuitenkin viime kauden jälkeen menetti liigapaikkansa. Joukkue pelasi kuluvalla kaudella Keski-Suomen II-divisioonassa.

Toiseksi korkeimman sarjatason äskettäin voittanut O2-Jyväskylä varmisti paikkansa ensi kauden F-liigassa. Jyväskylässä tullaan näin näkemään liigasalibandya yhden välikauden jälkeen.

Onko O2-Jyväskylä sellainen projekti, mihin haluaisit lähteä mukaan?

– Miksi ei. En ole vielä tehnyt päätöstä suuntaan tai toiseen. Jos sieltä ollaan yhteydessä, niin kyllähän se voisi kiinnostaa. Riippuu aika paljon siitä, mitä he lähtevät hakemaan. Tietysti se voisi jyväskyläläistä salibandykansaa kiinnostaa nähdä meikäläinen siellä.

Kotilainen sanoo, että hän voisi hyvin pelata syksyllä jopa alemmilla sarjatasoilla ja sitten tarpeen mukaan siirtyä kauden aikana johonkin F-liigan kärkijoukkueista.

– Mihinkään epävarmaan paikkaan en halua mennä. Tämä (kausi) jätti sellaisen nälän, että haluaisin vielä näyttää. Ensi kaudella aion tehdä sen tutut 80-90 tehopistettä.

Tavoite on hurja, sillä Kotilainen ei ole viimeisen kolmen viime kauden aikana rikkonut 40 pisteen rajaa runkosarjassa Suomessa tai Sveitsissä. Parhaimmillaan hän on kuitenkin tehnyt F-liigassa runkosarjassa ja pudotuspeleissä yhteenlaskettuna yli 80 pistettä kaudessa.

Indians, Nokian KrP, Tampereen Classic ja Espoon Oilers jatkavat vielä taisteluaan Suomen mestaruudesta. Kotilainen uskoo, että finaalissa kohtaavat KrP ja Classic.Riku Hämäläinen / Salibandyliiton kuvapankki

MM- kotikisoihin ei mahdollisuutta

Peter Kotilainen nousi aikanaan suuren urheiluväen tietoisuuteen Suomen voitettua MM-kultaa vuonna 2016. Pistepörssin voittanut Kotilainen valittiin koko turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Ensi joulukuussa MM-kisat pelataan Suomessa ja Tampereella. Entinen maajoukkuetähti ei kuitenkaan usko olevansa joukkueessa.

– No ei. Mahdollisuus on aika lailla nolla prosenttia. Maajoukkueen peluutuksesta vastaa sama henkilö kuin meillä SPV:ssä, niin siitä voi laskea onko Kotilainen lähelläkään kisoja. En usko, että sitä ihmettä tullaan näkemään, Kotilainen murjaisee viitaten valmentaja Isomäkeen.

Vaikka MM-kisat eivät ole Kotilaisen mielessä, lähtee hän silti kovin tavoittein ensi kauteen.

– Kova nälkä olisi vielä näyttää. Koen, että olen monella osa-alueella parempi pelaaja kuin koskaan. Tässä pitää kuitenkin vielä päästä sellaiseen lyöntiin, että sen voi sitten osoittaa toteen. 31-vuotiaana on vielä hyviä pelivuosia jäljellä.

Peter Kotilainen Suomen maajoukkuepaidassa syyskuussa 2021.

Kotilainen työskentelee salibandyn ohella seinäjokisen koulun ala-asteella. Käynnissä oleva lukukausi pitää salibandypelaajan Seinäjoella vielä toukokuun loppuun saakka.

– Aika sitten näyttää, missä kesällä treenataan. Erilaisia vaihtoehtoja kyllä on.