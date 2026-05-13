Jopa sata työpaikkaa on vaakalaudalla muutosneuvotteluissa.
Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään sata vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin.
Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa.
Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky.
Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi.
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1 600 ihmistä.