SDP:n kansanedustaja kertoo sosiaalisessa mediassa rappijuopumuksestaan.

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen.

– Omista virheistä pitää olla suora ja rehellinen. Vaikka ne sekä hävettävät että harmittavat todella paljon, Räsänen kirjoittaa päivityksessään.

Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa Kehä I:llä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea.

Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin.

Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle ja olevansa teosta äärimmäisen pahoillaan.

– Vaikka tapaus ei liittynyt töiden tai luottamustoimien hoitamiseen, niin ymmärrän, että moni pohtii mahdollisuuttani jatkaa näissä tehtävissä. Olen valmis käymään kaikki tarvittavat keskustelut luottamustehtävien hoitamiseen liittyen, Räsänen kirjoittaa.