



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko

Olli Jokisen alaisuudessa läpimurtonsa tehnyt maalitykki siirtyy HIFK:hon: "Voi hyvin olla taas maajoukkuetason pelaaja"

Niko Huuhtanen Tampa Bay Lightningin paidassa NHL:n harjoitusottelussa. ©Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

Julkaistu 23.04.2026 13:20

JAAKKO SERVO

Hyökkääjä Niko Huuhtanen, 22, on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen jääkiekon Liigassa pelaavan Helsingin IFK:n kanssa. – Suomessa HIFK oli ainoa vaihtoehto. Kun kuulin, että minut halutaan tänne, niin

ei

tarvinnut

miettiä

kahta

kertaa

,

Huuhtanen

avaa

tuntemuksiaan

joukkueen

.

Huuhtanen teki läpimurtonsa Mikkelin Jukureiden paidassa vuosina 2022–2024. Helsingistä lähtöisin oleva hyökkääjä tehtaili mikkeliläisjoukkueessa kahden kauden aikana kaikkiaan 36 maalia ja 76 pistettä.

Kahden Mikkelissä ja Olli Jokisen valmennuksessa vietetyn kauden jälkeen maalinälkäinen hyökkääjä siirtyi Pohjois-Amerikkaan ja Tampa Bay Lightningin organisaatioon.

NHL-pelipaikkaa ei auennut, mutta AHL:ssä suomalainen teki 56 otteluun tehot 8+15=23.

Kuluvan kauden aikana Huuhtanen pelasi AHL:ssä, ECHL:ssä sekä Sveitsin pääsarjassa.

– Haluan vielä palata Pohjois-Amerikkaan ja NHL:ään. Se edellyttää sitä, että onnistun täällä seuraavien vuosien aikana. Tavoitteeni on ensin olla maajoukkueen arvoinen, päästä arvokisoihin ja sitä kautta antaa näyttöjä.



Espoon Bluesin kasvatti saa HIFK:ssa hänelle tutun valmentajan, sillä helsinkiläisjoukkuetta valmentaa Jukureiden entinen päävalmentaja Olli Jokinen.

– Olli on todella pelaajaläheinen valmentaja. Koko valmennusryhmä on hyväsydämisiä ihmisiä, ja heille voi puhua mistä vain. Mielestäni on todella tärkeää, että pelaajia pystytään kehittämään ja koppiin on helppo tulla. Itsestään voi saada parhaan irti ainoastaan silloin, kun kopissa voi olla oma itsensä, Huuhtanen kertoi.

Olli Jokisen padel-kaveri

Jokinen sanoo Huuhtasen olevan luontainen maalintekijä.

– Hän on erittäin hyvä voimahyökkääjä. Nikolla on erinomainen laukaus, jota hän ahkerasti myös käyttää. Luonnepelaaja, joka tuo fyysisyyttä, santapaperia ja oikeanlaista ilkeyttä meille. Potentiaali on valtava, ja hän voi hyvinkin olla ensi kaudella taas maajoukkuetason pelaaja.

– Ollaan Nikon kanssa oltu Mikkelin jälkeen myös padel-kavereita. Tunnen Nikon erittäin hyvin myös ihmisenä, Jokinen lisäsi.

HIFK:n uusi hankinta tunnustautuukin kovaksi padel-pelaajaksi.

– Siitä olen varma, että kukaan tästä joukkueesta ei minua padelissa voita, Huuhtanen kertoo tiedotteessa.

HIFK eteni käynnissä olevalla Liiga-kaudella neljännesvälieriin, mutta KalPa oli parempi otteluvoitoin 3–2.

Huuhtanen on pelannut kaikissa Suomen juniorimaajoukkueissa ja miesten maajoukkueessa.

