Hurrikaani-Loimaa lähtee lentopallon miesten Mestaruusliigan finaaleissa tavoittelemaan seurahistoriansa toista Suomen mestaruutta. Joukkueen runkopelaajiin lukeutuva Panu Salmijärvi on noussut ensimmäisellä pääsarjakaudellaan pelipaikkansa parhaimmistoon. Tänään 19 vuotta täyttävällä liberolla on todettu Touretten oireyhtymä.
Runkosarjan voittanut Hurrikaani raivasi puolivälierissä tieltään TUTO Volleyn voitoin 3–1, ja välierissä taipui Savo Volley suoraan neljässä ottelussa. Finaaleissa vastaan tulee runkosarjassa kolmanneksi sijoittunut nousijajoukkue AC Oulu.
Hurrikaani on hävinnyt kauden 40 ottelustaan vain kolme. Seura on pelannut Mestaruusliigassa yhtäjaksoisesti vuodesta 2007. Seuran toistaiseksi ainoa Suomen mestaruus tuli 2024, ja tämän lisäksi tilillä on kuusi SM-hopeaa ja kolme SM-pronssia.
– Veikkaan, että meillä on aika hyvät asetelmat. Runkosarjassa näytimme, että pystymme pelaamaan, ja kun pääsemme omalle tasollemme, meitä on aika vaikea voittaa, Salmijärvi sanoo.
– Olemme hitsautuneet hyvin yhteen, niin pystymme aika hyvin pysymään omassa pelikirjassamme.
Salmijärvi palkittiin runkosarjan päätteeksi kauden Läpimurtopelaajana. Valinta tehtiin yleisöäänestyksellä.
– Olihan se vähän yllätys. Kun näin itseni listalla, ajattelin, että on mahdollisuus (voittoon), mutta en ajatellut, että voittaisin sen, kun oli kovia kilpakumppaneita. Olin aika tyytyväinen.
Hän oli ykkönen myös PRO Libero -kilpailussa. Jokaisessa runkosarjan ottelussa valittiin kentän paras libero, ja eniten mainintoja saanut pelaaja palkittiin. Salmijärvi sai 27 ottelussaan peräti 21 mainintaa.
– Kun tekee hyviä suorituksia ja johtaa peliä takakentältä, niin joukkuekaverit kehuvat.
Tänä vuonna ovat kehuneet monet muutkin.
Nuorisomaajoukkueista oli helppo ponnistaa
Karkkilan Poikien kasvatti siirtyi Hurrikaaniin viime keväänä kaksivuotisella sopimuksella. Viime kaudella hän oli voittamassa 1-sarjan mestaruutta Kuortaneen joukkueessa, joka koostuu