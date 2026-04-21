Panu Salmijärvi ei anna Touretten oireyhtymän hidastaa nousuaan lentopallon huipulle | MTV Uutiset

Panu Salmijärvelle, 19, tehtiin harvinaislaatuinen diagnoosi – raivasi silti tiensä huipulle: "Se on ollut sellainen voimalisä" 2:15 Oireyhtymä ei pysäyttänyt lentopallon huippulupausta Panu Salmijärveä – "Eniten vaikuttaa koulunkäynnissä" Julkaistu 28 minuuttia sitten Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Timo Innanen timo.innanen@mtv.fi TInnanen Hurrikaani-Loimaa lähtee lentopallon miesten Mestaruusliigan finaaleissa tavoittelemaan seurahistoriansa toista Suomen mestaruutta. Joukkueen runkopelaajiin lukeutuva Panu Salmijärvi on noussut ensimmäisellä pääsarjakaudellaan pelipaikkansa parhaimmistoon. Tänään 19 vuotta täyttävällä liberolla on todettu Touretten oireyhtymä. Runkosarjan voittanut Hurrikaani raivasi puolivälierissä tieltään TUTO Volleyn voitoin 3–1, ja välierissä taipui Savo Volley suoraan neljässä ottelussa. Finaaleissa vastaan tulee runkosarjassa kolmanneksi sijoittunut nousijajoukkue AC Oulu. Hurrikaani on hävinnyt kauden 40 ottelustaan vain kolme. Seura on pelannut Mestaruusliigassa yhtäjaksoisesti vuodesta 2007. Seuran toistaiseksi ainoa Suomen mestaruus tuli 2024, ja tämän lisäksi tilillä on kuusi SM-hopeaa ja kolme SM-pronssia. – Veikkaan, että meillä on aika hyvät asetelmat. Runkosarjassa näytimme, että pystymme pelaamaan, ja kun pääsemme omalle tasollemme, meitä on aika vaikea voittaa, Salmijärvi sanoo. – Olemme hitsautuneet hyvin yhteen, niin pystymme aika hyvin pysymään omassa pelikirjassamme. Salmijärvi palkittiin runkosarjan päätteeksi kauden Läpimurtopelaajana. Valinta tehtiin yleisöäänestyksellä. – Olihan se vähän yllätys. Kun näin itseni listalla, ajattelin, että on mahdollisuus (voittoon), mutta en ajatellut, että voittaisin sen, kun oli kovia kilpakumppaneita. Olin aika tyytyväinen. Hän oli ykkönen myös PRO Libero -kilpailussa. Jokaisessa runkosarjan ottelussa valittiin kentän paras libero, ja eniten mainintoja saanut pelaaja palkittiin. Salmijärvi sai 27 ottelussaan peräti 21 mainintaa. – Kun tekee hyviä suorituksia ja johtaa peliä takakentältä, niin joukkuekaverit kehuvat. Tänä vuonna ovat kehuneet monet muutkin. Nuorisomaajoukkueista oli helppo ponnistaa Karkkilan Poikien kasvatti siirtyi Hurrikaaniin viime keväänä kaksivuotisella sopimuksella. Viime kaudella hän oli voittamassa 1-sarjan mestaruutta Kuortaneen joukkueessa, joka koostuu

valmennuskeskuksessa harjoittelevista nuorista.

Kyseessä on Lentopalloliiton joukkue, ja pelaajat muodostavat myös nuorisomaajoukkueiden rungon.

– Koen, että se oli tärkeä paikka uran kannalta, että lähdin sinne pariksi vuodeksi Karkkilasta. Siellä oli kovaa treeniä. Veikkaan, että se oli urani kannalta yksi tärkeimpiä kohtia.

Viime kesänä Suomen alle 19-vuotiaiden maajoukkue eteni 24 maan MM-lopputurnauksessa puolivälieriin ja sijoittui lopulta seitsemänneksi. Kyseessä oli 30 vuoteen ensimmäinen kerta, kun Suomi eteni MM-tasolla missään ikäluokassa kahdeksan parhaan joukkoon.

Vuotta aiemmin saman ryhmän pelaajat, Salmijärvi mukaan lukien, oli yltänyt viidenneksi alle 18-vuotiaiden EM-kisoissa.

– Olihan se (Mestaruusliigaan nouseminen) aika helppoa, kun maajoukkueessa on kumminkin kovia pelaajia. Pelasimme tosi kovia maita vastaan.

Lahjakkaana pelaajana Salmijärvenkin tavoitteet ovat ulkomailla, jossa hän haluaisi päästä voittamaan mestaruuksia. Myös aikuisten maajoukkuemenestys kiehtoo.

Syksyn EM-kisojen alkulohko pelataan Tampereella, mutta Salmijärvi ei usko porttien miesten maajoukkueeseen avautuvan vielä siihen mennessä.

– Kuulostaisihan se ihan kivalta, mutta veikkaan, että taitaa jäädä väliin.

" 15–16-vuotiaana mietin, voiko se vaikuttaa uraan "

Pelitaitojensa lisäksi Salmijärvi tunnetaan hänellä diagnosoidusta Touretten oireyhtymästä. Mielenterveystalo.fi-sivuston mukaan Tourette on kehityksellisten nykimishäiriöiden vaikein muoto ja sitä esiintyy noin 0,5–1 prosentilla väestöstä.

Oireyhtymän tunnusomainen piirre ovat tic-oireet, joista Suomessa puhutaan myös nykimisoireina. Oirekuvassa ja oireuden vaikeudessa on suurta vaihtelua.

– Ne ovat motorisia liikkeitä. Ne voivat olla silmien räpyttelyä, erilaisten lihasten heiluttelua ja äänellisiä tikkejä. Voi tulla kirosanoja tai jotain vähän vakavampia sanoja, mutta minulla ei ole sellaista, Salmijärvi kuvaa.

Touretten oireyhtymään liittyy usein myös muita neuropsykiatrisia häiriöitä, tavallisimmin aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ADHD tai pakko-oireinen häiriö OCD.

Salmijärvi on taustaansa peilaten poikkeuksellisen korkealla tasolla kilpaileva urheilija.

– Ei tule mieleen, että näin korkealla tasolla olisi tällaista.

Oireet eivät Salmijärven mukaan häiritse pelisuoritusta. Yksittäisiä liikkeitä hän ei itse edes huomaa.

– Joskus 15–16-vuotiaana mietin ennen kuin lähdin Kuortaneelle, että voiko se oikeasti vaikuttaa uraan ja miten se vaikuttaa vastustajaan ja pelin kulkuun. Kun olen kuullut, että se ei vaikuta, se ei oikeastaan ole hidastanut minua.

– Se on ollut sellainen voimalisä.

Salmijärvi kokee urheilemisen olevan päinvastoin hyväksi itselleen.

– Jos keho on ylikierroksilla, niin sitten pääsee tyhjentämään vaikka pelikentälle sen kaiken.

– Arkisissa hommissa se vaikuttaa paljonkin. Väsyttää. Keho stressaa koko ajan ja on ylikierroksilla. Kun lentopalloon pääsee, se unohtuu, kun keskittyy johonkin koko ajan.

Vaikka urheilumaailma on myös armoton ja kova, Salmijärvi ei koe joutuneensa Touretten vuoksi silmätikuksi.

– Koko lentopalloväki tietää sen, niin eivät vastustajat sitä tahallaan yritä käyttää hyväkseen.

Lajiyhteisö on ollut arvokas tuki.

– Jos vaikka ollaan jossain yhteisessä tapahtumassa ja joku ulkopuolinen kysyy asiasta, niin yleensä joukkuekaverit auttavat ja selittävät.