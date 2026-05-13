Vaikka sateenvarjoa tarvitaan, lämpötilat pysyttelevät kesäisissä lukemissa. Kuukauden lopulla lämpö katoaa kartoilta.
Sateisesta säästä huolimatta lähipäivistä on tulossa tavanomaista lämpimämpiä, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi.
– Tämä sadesääkin tarjoilee meille annoksittain jopa 20 asteen lämpötiloja. Viikonloppu ei ehkä enää näytä ihan niin helteiseltä kuin eilen, mutta hellelukemat saattavat silti olla lähellä.
Lämmöstä saadaan nauttia myös ensi viikolla, siitä pitää huolen Suomen itäpuolella kolkutteleva lämmin ilmamassa.
– Ennusteen ei tarvitse kovin paljon muuttua, niin se tuo tänne aika mukavasti lämpöä. Ensi viikolla on luvassa parasta toukokuun lämpöä, yli 20 asteen lukemia sekä välillä sateita. Ukkonenkin voi jyrähtää.
– Eli aika kiva tällainen viikonlopusta alkava, viikon mittainen lämpöputki ehkä tiedossa.
Palokärki ruokki poikasiaan Helsingin Haltialassa.Jarmo Rihtniemi
Lämpö katoaa
Tämän jälkeen säässä on tapahtumassa käänne, sillä toukokuun viimeisellä viikolla lämpö häviää kartoilta kokonaan.
– Eikä häviä ainoastaan Suomesta, vaan koko Euroopasta. Ei nyt tule mitään sinistä kuplaa, mutta se signaali katoaa kokonaan.