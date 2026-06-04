Hammaseroosio koskettaa monia suomalaisia. Oireet saattavat edetä niin hiljalleen, ettei niitä havaitse ennen kuin eroosio on jo pitkällä.

Hampaiden eroosio uhkaa suomalaisten suun terveyttä: vähäistä hammaseroosiota on jopa 70 prosentilla suomalaista, ja kohtalaista eroosiota 17 prosentilla suomalaisista.

Eroosio tarkoittaa hammaskudoksen liukenemista happojen vaikutuksesta.

– Kun pH suussa laskee alle 5,5:n, niin se alkaa liuottaa sitä kiillettä ja kiilteen jälkeen dentiiniä, selittää protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri Nina-Li Avellan Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Dentiini on hammaskiilteen alla oleva hammasluu.

– Ensin kiille ohenee, ja sitten kun se kiille ohenee, ja sieltä tulee esiin se dentiini, niin sitten alkaa semmoinen ihan hurja sulaminen. Koska se dentiini sulaa tai kuluu 6–7 kertaa nopeammin kuin se kiille, joka on elimistön kovin kudos, Avellan selittää.

Hammaseroosion oireet

Minkälaisista merkeistä hammaseroosion sitten voi tunnistaa? Hammaslääkärin mukaan purupintoihin alkaa tulla kuoppia ja etuhampaat rispaantuvat.

– Ja jos se vielä etenee, niin sinne etuhampaiden taakse alkaa tulla myös kuoppia. Että kyllä se alkaa näkymään, mutta usein se tapahtuu niin hissukseen, että ihminen ei varmaan oikein tajua, mitä on tapahtumassa.