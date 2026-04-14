Liian moni hakeutuu hammaslääkäriin vasta oireiden ilmaannuttua. Se voi olla turhan myöhäistä.

Hampaiden hoito on tärkeä osa kokonaisvaltaista terveyttä.

Käypähoito -suosituksen mukaan hampaat tulisi harjata kahdesti päivässä hammasvälien puhdistusta unohtamatta. Ksylitolia kannattaa syödä aina ruokailun jälkeen, ja makeiden juomien välttäminen on hyvästä.

Yksi mielipiteitä jakava aihe kuitenkin on se, tulisiko hampaat harjata ennen vai jälkeen aamupalan.

Hammaslääkäri Sakari Ebeling kertoo, että vaihtoehtoja on kaksi.

– Ennen aamiaista, mutta jos hampaat harjaa aamiaisen jälkeen, kannattaa odottaa puolisen tuntia, ettei hinkkaa kiillettä pilalle, Ebeling kertoi Huomenta Suomessa.

Ebeling itse harjaa hampaat ennen aamupalaa.

Muista hammaslankaus

Hampaita ei myöskään voi harjata liikaa, vaikka ohjeistus on kaksi kertaa päivässä.

– Liikaa ei oikein voi harjata, mutta liikaa voimaa voi käyttää siihen harjaamiseen.

Ebeling kertoo, että hammaslangan tai -väliharjan käyttö tulisi muistaa vähintään pari kertaa viikossa. Suositus on kuitenkin kerran päivässä.

– Sitä voi verrata siihen, jos hammasvälit jättää puhdistamatta, kuin kävisi suihkussa ja pesisi itsensä vain etupuolelta, jos välejä ei putsaa.

Ebeling kertoo, että säännölliset hammastarkastukset olisi hyvä ottaa jokaisen mukaan arkeensa. Useassa tilanteessa, jossa kipua tai tuntemuksia esiintyy, tilanne on voinut kehittyä jo huonoon suuntaan.