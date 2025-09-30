Painehaavojen hoito maksaa Suomelle vuosittain noin 800 miljoonaa euroa.

Suomessa 12,7 prosenttia terveydenhuollon piirissä olevista potilaista saa painehaavoja, vaikka oikealla koulutuksella ja apuvälineillä neljä viidestä painehaavasta olisi vältettävissä.

Varhan haavakeskuksen hankekoordinaattorin Maarit Ahtialan mukaan painehaavat aiheuttavat Suomelle vähintään 800 miljoonan euron kustannukset vuosittain.

– Se voi olla keskitasoa, eli kulut voivat olla vieläkin suuremmat, Ahtiala kertoi Huomenta Suomessa.

Ahtialan ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen johtajan Tuija Ikosen mukaan painehaavojen ehkäisemiseksi tarvitaan töitä koko yhteiskunnalta.

– Terveydenhuollossa pyritään säästämään, mutta pitää miettiä, mitä niillä toimilla saadaan aikaan, Ahtiala huomauttaa.

– Kansalaiset tarvitsevat myös lisää tietoa siitä, miten painehaavoja ehkäistään, Ikonen sanoo.

Kokosimme viiden faktatiedon paketin painehaavoista.

Kaikki potilaat ovat riskissä

1. Tunnetaan nimellä makuuhaava

Painehaavojen vanha termi on makuuhaava.

Painehaavat syntyvät nimensä mukaisesta paineesta tai venytyksestä ihoalueelle, joka sijaitsee luisella ulokkeella ja jossa on niukasti ihonalaista kudosta.

Painehaavat ovat ihovaurioita, jotka ulottuvat luuhun asti.

2. Taustalla hapenpuute

Painehaavojen syntymekanismi kudostasolla on hapenpuute.

– Eli verenkierto ei riitä alueelle, johon ulkoinen paine tulee. Mitä kauemmin alue on hapenpuutteessa, sitä todennäköisemmin vaurio syntyy, Ikonen kertoo.

Miten painehaavat syntyvät? Juttu jatkuu videon alla.

2:20 Auktorisoitu haavahoitaja Maarit Ahtiala kertoo.

3. Ei vaadi viikkoja syntyäkseen

Painehaava voi kehittyä jo esimerkiksi ambulanssikuljetuksen aikana.

– Jos henkilö ei itse pysty muuttamaan asentoaan, on pitkään paikoillaan ja asentohoito on toisten vastuulla, voi kudosvaurio kehittyä, Ahtiala kertoo.

– Muutama tunti riittää, lisää Ikonen.

4. Elintavoilla on merkitystä

Lääketieteellisiä riskitekijöitä painehaavoille ovat virussairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, munuaisten vajaatoiminta tai merkittävää laihtumista aiheuttanut aliravitsemus.

Kuitenkin myös elintavoilla on merkitystä. Käytännössä ne elintavat, jotka lisäävät riskiä kroonisiin kansansairauksiin, lisäävät riskiä myös painehaavoihin, kertoo Ikonen.

Esimerkiksi tupakointi ja päihteiden käyttö lisäävät riskiä.

– Jokainen meistä voi pienentää riskiä saada painehaava, jos noudattaa terveellisiä elintapoja, Ikonen muistuttaa.

5. Riskissä kaikki iästä riippumatta

– Usein puhutaan siitä, että ikääntyneille tulee painehaavoja, mutta kaikki ikäryhmät, jotka ovat sairaalahoidossa ovat riskissä saada painehaavoja. Myös vauvat, Ahtiala kertoo.